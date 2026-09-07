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อาลัย นักวิ่งเทรลเป็นลมเสียชีวิต แจงไทม์ไลน์ยืนยัน CPR กู้ชีพทันที ไม่ได้ล่าช้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 09:52 น.
ผู้จัดงานอัลตร้าเทรลลับแลแจงไทม์ไลน์นักวิ่งเทรลเสียชีวิต

เพจอัลตร้าเทรลลับแล แถลงเสียใจนักวิ่งวัย 64 ปีเป็นลมเสียชีวิต กางไทม์ไลน์ช่วยเหลือของทีมแพทย์ ยืนยันไม่ได้ล่าช้าตามข่าวลือ

วันที่ 6 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Ultra Trail Laplae UTLL ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันวิ่งอัลตร้าเทรลลับแล โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณชัยพรรษ บุญนพ หรือ พี่พล นักวิ่งเทรลวัย 64 ปี ที่ลงแข่งขันในระยะ 20 กิโลเมตร พร้อมออกมาชี้แจงลำดับเหตุการณ์การเข้าช่วยเหลือเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้อง หลังมีกระแสข่าวว่าการช่วยเหลือล่าช้า

งานอัลตร้าเทรลลับแล อธิบายว่าการแข่งขันเริ่มปล่อยตัวในเวลา 05.30 น. หลังจากนั้นมีเสียงตะโกนจากนักวิ่งในเส้นทางส่งต่อกันมาว่ามีคนเป็นลม เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดสตาร์ททราบเรื่อง จึงส่งรถตู้พยาบาลกู้ชีพขึ้นไปช่วยเหลือผู้ป่วยในทันที

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ทีมงานขับรถพาพยาบาลประจำจุดจากโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปถึงตัวผู้ประสบเหตุ โดยมีภาพถ่ายบันทึกเวลายืนยันเวลา​ 0​5.53​ น. จากนั้นพยาบาลทำการปฐมพยาบาลด้วยการทำ CPR อย่างต่อเนื่อง และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) 2 ครั้ง

จากคำให้การของเจ้าหน้าที่พยาบาล เล่าว่า เมื่อทีมงานนำตัวผู้ประสบเหตุลงมาถึงจุดพยาบาลบริเวณหน้าเส้นสตาร์ท ได้ทำ CPR ต่อเนื่องอีก 10 นาที จากนั้นรีบนำตัวสับเปลี่ยนขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลลับแล เพื่อให้แพทย์และพยาบาลนำตัวไปส่งโรงพยาบาลทันที

ผู้จัดงานยืนยันว่ากระบวนการช่วยเหลือทั้งหมดดำเนินไปอย่างรวดเร็วและไม่มีการล่าช้าตามที่เข้าใจกัน เพื่อความชัดเจน ทีมงานได้ทดสอบจำลองสถานการณ์เดินเท้าจริงในเส้นทางดังกล่าว โดยเริ่มเดินจากจุดสตาร์ทของกลุ่มนักวิ่งแนวกลางถึงแนวหลัง เลี้ยวขวากลับตัวเพื่อเดินขึ้นทางชัน ระยะทางรวม 600 เมตร มีความสูงสะสมขาขึ้น (Gain) 80 เมตร และขาลง 17 เมตร พบว่าใช้เวลาเดินเท้าถึงจุดเกิดเหตุเพียง 12.35 นาทีโดยประมาณ

ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานขออภัยที่ออกมาชี้แจงไทม์ไลน์ล่าช้า เนื่องจากทีมงานต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งการเรียบเรียงคำให้การของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงการลงพื้นที่ทดสอบจำลองเหตุการณ์ด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด

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พี่พล นักวิ่งที่ประสบเหตุในงานอัลตร้าเทรลลับแลเสียชีวิต-3
ภาพจาก Facebook : Ultra Trail Laplae UTLL
พี่พล นักวิ่งที่ประสบเหตุในงานอัลตร้าเทรลลับแลเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : Ultra Trail Laplae UTLL
พี่พล นักวิ่งที่ประสบเหตุในงานอัลตร้าเทรลลับแลเสียชีวิต-2
ภาพจาก Facebook : Ultra Trail Laplae UTLL
เส้นทางงานอัลตร้าเทรลลับแล
ภาพจาก Facebook : Ultra Trail Laplae UTLL

ข้อมูลจาก : Ultra Trail Laplae UTLL

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 09:52 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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