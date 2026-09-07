อาลัย นักวิ่งเทรลเป็นลมเสียชีวิต แจงไทม์ไลน์ยืนยัน CPR กู้ชีพทันที ไม่ได้ล่าช้า
เพจอัลตร้าเทรลลับแล แถลงเสียใจนักวิ่งวัย 64 ปีเป็นลมเสียชีวิต กางไทม์ไลน์ช่วยเหลือของทีมแพทย์ ยืนยันไม่ได้ล่าช้าตามข่าวลือ
วันที่ 6 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Ultra Trail Laplae UTLL ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันวิ่งอัลตร้าเทรลลับแล โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณชัยพรรษ บุญนพ หรือ พี่พล นักวิ่งเทรลวัย 64 ปี ที่ลงแข่งขันในระยะ 20 กิโลเมตร พร้อมออกมาชี้แจงลำดับเหตุการณ์การเข้าช่วยเหลือเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้อง หลังมีกระแสข่าวว่าการช่วยเหลือล่าช้า
งานอัลตร้าเทรลลับแล อธิบายว่าการแข่งขันเริ่มปล่อยตัวในเวลา 05.30 น. หลังจากนั้นมีเสียงตะโกนจากนักวิ่งในเส้นทางส่งต่อกันมาว่ามีคนเป็นลม เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดสตาร์ททราบเรื่อง จึงส่งรถตู้พยาบาลกู้ชีพขึ้นไปช่วยเหลือผู้ป่วยในทันที
ทีมงานขับรถพาพยาบาลประจำจุดจากโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปถึงตัวผู้ประสบเหตุ โดยมีภาพถ่ายบันทึกเวลายืนยันเวลา 05.53 น. จากนั้นพยาบาลทำการปฐมพยาบาลด้วยการทำ CPR อย่างต่อเนื่อง และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) 2 ครั้ง
จากคำให้การของเจ้าหน้าที่พยาบาล เล่าว่า เมื่อทีมงานนำตัวผู้ประสบเหตุลงมาถึงจุดพยาบาลบริเวณหน้าเส้นสตาร์ท ได้ทำ CPR ต่อเนื่องอีก 10 นาที จากนั้นรีบนำตัวสับเปลี่ยนขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลลับแล เพื่อให้แพทย์และพยาบาลนำตัวไปส่งโรงพยาบาลทันที
ผู้จัดงานยืนยันว่ากระบวนการช่วยเหลือทั้งหมดดำเนินไปอย่างรวดเร็วและไม่มีการล่าช้าตามที่เข้าใจกัน เพื่อความชัดเจน ทีมงานได้ทดสอบจำลองสถานการณ์เดินเท้าจริงในเส้นทางดังกล่าว โดยเริ่มเดินจากจุดสตาร์ทของกลุ่มนักวิ่งแนวกลางถึงแนวหลัง เลี้ยวขวากลับตัวเพื่อเดินขึ้นทางชัน ระยะทางรวม 600 เมตร มีความสูงสะสมขาขึ้น (Gain) 80 เมตร และขาลง 17 เมตร พบว่าใช้เวลาเดินเท้าถึงจุดเกิดเหตุเพียง 12.35 นาทีโดยประมาณ
ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานขออภัยที่ออกมาชี้แจงไทม์ไลน์ล่าช้า เนื่องจากทีมงานต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งการเรียบเรียงคำให้การของพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงการลงพื้นที่ทดสอบจำลองเหตุการณ์ด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด
ข้อมูลจาก : Ultra Trail Laplae UTLL
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