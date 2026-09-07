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สลด 2 พี่น้อง ขี่รถไปซื้อหมูกระทะ พุ่งชนท้าย 6 ล้อ เสียชีวิตคู่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 09:54 น.
สลด 2 พี่น้อง ขี่รถไปซื้อหมูกระทะ พุ่งชนท้าย 6 ล้อ เสียชีวิตคู่
ภาพจาก : หน่วยกู้ภัยวังโป่งรวมใจ

สองพี่น้องขอพ่อขี่รถไปซื้อหมูกระทะ ก่อนพุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อเสียชีวิตทั้งคู่ บนถนนสายวังสมบัติ-หนองขนาก อ.วังโป่ง โรงเรียนร่วมโพสต์อาลัย

นางสาวฟ้าใส พลอ้น อายุ 15 ปี และเด็กหญิงทอรุ้ง พลอ้น อายุ 13 ปี สองพี่น้องเสียชีวิต หลังรถจักรยานยนต์ที่ทั้งคู่ขี่ชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ บนถนนสายวังสมบัติ-หนองขนาก ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 กันยายน 2569

สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยวังโป่งรวมใจ ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 16.58 น. บริเวณเนินสวรรค์ หมู่ 7 ก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พร้อมประสานทีมกู้ชีพโรงพยาบาลวังโป่ง

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ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ ฟ้าใสและทอรุ้งได้รับบาดเจ็บรุนแรง ทีมกู้ชีพตรวจร่างและยืนยันว่าทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า ก่อนเกิดเหตุสองพี่น้องขออนุญาตพ่อออกจากบ้านเพื่อไปซื้อหมูกระทะกลับมากินด้วยกันในครอบครัว จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกมาได้ประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนเกิดอุบัติเหตุ

เจ้าหน้าที่ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลวังโป่งร่วมชันสูตร ก่อนนำร่างไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล ส่วนสาเหตุที่ทำให้รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจ

หลังทราบข่าว โรงเรียนวังโป่งศึกษาและโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของนักเรียนทั้งสองคน ขณะที่ครู เพื่อนนักเรียน และผู้ติดตามร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 09:46 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 09:54 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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