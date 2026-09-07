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เทียบสถิติก่อนเกม ไทย VS เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:13 น.
เทียบสถิติก่อนเกม ไทย VS เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026

เทียบสถิติก่อนเกม ไทย VS เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทัพนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ ในรอบแบ่งกลุ่ม เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

สำหรับการแข่งขันในนัดที่ผ่านมา ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติกาตาร์ไปได้ 3-0 เซต (25-22, 25-19, 25-14) เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้อยู่อันดับ 1 ในกลุ่ม C ซึ่งถ้าหากทีมชาติไทยสามารถชนะเกาหลีใต้ในนัดนี้ได้ จะทำให้ทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายทันที

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เปรียบเทียบอันดับโลก

  • ทีมชาติไทย อยู่อันดับ 52 ของโลก มีคะแนนสะสม 84.31 คะแนน
  • ทีมชาติเกาหลีใต้ อยู่อันดับที่ 25 ของโลก มีคะแนนสะสม 144.10 คะแนน
วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย
FB/ Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-เกาหลีใต้

  • ปี 2026: (AVC Men’s Cup 2026) ไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-2 เซต (25-17, 24-26, 21-25, 25-18, 15-7)
  • ปี 2023: (ชิงแชมป์เอเชีย 2023) ไทย แพ้ เกาหลีใต้ 1-3 เซต (19-25, 22-25, 25-22, 20-25)
  • ปี 2022: (AVC Cup 2022) ไทย แพ้ เกาหลีใต้ 2-3 เซต (27-25, 17-25, 19-25, 25-21, 11-15)
  • ปี 2021: (ชิงแชมป์เอเชีย 2021) ไทย แพ้ เกาหลีใต้ 1-3 เซต (21-25, 21-25, 25-22, 12-25)
  • ปี 2019: (ชิงแชมป์เอเชีย 2019) ไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-1 เซต (25-23, 25-20, 20-25, 25-21)

ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 10:13 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 10:13 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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