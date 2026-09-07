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เทียบสถิติก่อนเกม ไทย VS เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026
เทียบสถิติก่อนเกม ไทย VS เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทัพนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ ในรอบแบ่งกลุ่ม เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
สำหรับการแข่งขันในนัดที่ผ่านมา ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติกาตาร์ไปได้ 3-0 เซต (25-22, 25-19, 25-14) เมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้อยู่อันดับ 1 ในกลุ่ม C ซึ่งถ้าหากทีมชาติไทยสามารถชนะเกาหลีใต้ในนัดนี้ได้ จะทำให้ทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายทันที
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เปรียบเทียบอันดับโลก
- ทีมชาติไทย อยู่อันดับ 52 ของโลก มีคะแนนสะสม 84.31 คะแนน
- ทีมชาติเกาหลีใต้ อยู่อันดับที่ 25 ของโลก มีคะแนนสะสม 144.10 คะแนน
สถิติการพบกันระหว่าง ไทย-เกาหลีใต้
- ปี 2026: (AVC Men’s Cup 2026) ไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-2 เซต (25-17, 24-26, 21-25, 25-18, 15-7)
- ปี 2023: (ชิงแชมป์เอเชีย 2023) ไทย แพ้ เกาหลีใต้ 1-3 เซต (19-25, 22-25, 25-22, 20-25)
- ปี 2022: (AVC Cup 2022) ไทย แพ้ เกาหลีใต้ 2-3 เซต (27-25, 17-25, 19-25, 25-21, 11-15)
- ปี 2021: (ชิงแชมป์เอเชีย 2021) ไทย แพ้ เกาหลีใต้ 1-3 เซต (21-25, 21-25, 25-22, 12-25)
- ปี 2019: (ชิงแชมป์เอเชีย 2019) ไทย ชนะ เกาหลีใต้ 3-1 เซต (25-23, 25-20, 20-25, 25-21)
ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน
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