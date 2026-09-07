เจ้าสัว CP มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ “เนเน่ รอยัล” ในฐานะเยาวชนสร้างชื่อให้ประเทศ
เจ้าสัว CP มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ “เนเน่ รอยัล” ในฐานะเยาวชนสร้างชื่อให้ประเทศ ส่งกำลังใจก่อนขึ้นแสดงรอบชิง America’s Got Talent
ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้โพสต์ข้อความและภาพลงเฟซบุ๊ก พร้อมเขียนข้อความว่า “NeNe Royal Fans, Cheer” ซึ่งในภาพนั้นยังปรากฎภาพของ เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย พร้อมครอบครัวเดินทางมารับมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ในฐานะเยาวชนไทยที่สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ กับเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แบรนด์ CP จัดแคมเปญ นำ เนเน่ รอยัล สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ร่วมลงแข่ง America’s Got Talent ซีซั่น 21 ขึ้นจอ LED ที่ย่านไทม์สแควร์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการส่งกำลังใจก่อนลงการแข่งขันในรอบแสดงสด
ก่อนที่ เนเน่ รอยัล เข้าสู่รอบชิงรายการ America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) ทันทีภายหลังจากที่ เมล บี หนึ่งในกรรมการได้กด Golden Buzzer ให้ เนเน่ สร้างความดีใจให้กับชาวไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งรอบชิงจะออกอากาศในวันที่ 23 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย
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