เคราะห์ซ้ำ พิธีกรสาว โดนประหาร คดียาเสพติด โทษเพิ่ม ล่วงละเมิดทางเพศคนขับรถ
ศาลอาญาไคโรพิพากษาประหารชีวิต ซาราห์ คาลิฟา พิธีกรและโปรดิวเซอร์ชาวอียิปต์ หลังมีความผิดฐานร่วมขบวนการนำเข้าวัตถุดิบ ผลิต และจำหน่ายยาเสพติดสังเคราะห์ ยึดของกลางกว่า 750 กิโลกรัม
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศาลอาญาไคโร ประเทศอียิปต์ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2569 ให้ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ ซาราห์ คาลิฟา (Sarah Khalifa) พิธีกรโทรทัศน์และโปรดิวเซอร์ชาวอียิปต์ พร้อมจำเลยอีก 11 คน ในคดีที่สื่อท้องถิ่นเรียกว่า “คดียาเสพติดครั้งใหญ่”
จำเลยทั้ง 12 คนถูกพิพากษาว่ามีความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งขบวนการอาชญากรรม เพื่อนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาผลิตยาเสพติดสังเคราะห์สำหรับจำหน่าย รวมถึงครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีนี้มีจำเลยทั้งหมด 28 คน นอกจากซาราห์และพวกอีก 11 คนที่ได้รับโทษประหารชีวิตแล้ว ศาลยังพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตจำเลย 9 คน และยกฟ้องอีก 7 คน
ผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ละคนถูกปรับอีก 500,000 ปอนด์อียิปต์ พร้อมสั่งริบยาเสพติด รถยนต์ อุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุ เครื่องประดับทองคำ และโทรศัพท์มือถือซึ่งเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นของกลาง
อัยการนำตัวซาราห์และจำเลยอีก 27 คนส่งฟ้องต่อศาลในเดือนกรกฎาคม 2568 หลังการสอบสวนพบว่า สมาชิกขบวนการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่นำเข้าวัตถุดิบ ผลิตยา เก็บรักษา ไปจนถึงนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย
เจ้าหน้าที่พบยาเสพติดสังเคราะห์และวัตถุดิบที่ใช้ผลิตรวมกันมากกว่า 750 กิโลกรัม โดยขบวนการใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบและผลิตยา นอกจากนี้ ยังพบอาวุธปืนและกระสุนที่ไม่มีใบอนุญาต
หลักฐานที่อัยการใช้ประกอบการฟ้องร้องประกอบด้วยคำให้การของพยาน 20 คน ตลอดจนข้อความสนทนา ภาพถ่าย และคลิปวิดีโอ ซึ่งพนักงานสอบสวนระบุว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมของขบวนการ
ตามสำนวนสอบสวน ซาราห์ถูกกล่าวหาว่าจัดหาเงินทุนบางส่วนให้เครือข่าย รวมถึงเดินทางออกนอกอียิปต์เพื่อพบจำเลยสองคนและประสานการซื้อวัตถุดิบ ก่อนนำเข้ามาผลิตยาเสพติดภายในประเทศ
ฝ่ายสอบสวนยังกล่าวหาว่า ขบวนการมีชายชาวอิรักและชายชาวอียิปต์เป็นแกนนำ ขณะที่สมาชิกคนอื่นรับหน้าที่บริหารเครือข่าย จัดหาวัตถุดิบ ผลิต และกระจายยาเสพติด
หลังเปิดการสอบสวน เจ้าหน้าที่สั่งตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีธนาคารของผู้ต้องหา อายัดเงินและทรัพย์สิน ตลอดจนนำชื่อผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีเข้าสู่บัญชีเฝ้าระวังและห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ซาราห์ถูกจับกุมในกรุงไคโรเมื่อเดือนเมษายน 2568 ก่อนถูกควบคุมตัวดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เธอปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยเคยให้การต่อศาลว่าไม่เคยเห็นยาเสพติดที่เป็นของกลางมาก่อน จนกระทั่งถูกนำไปถ่ายภาพร่วมกับของกลางภายในสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
ในวันเดียวกัน ซาราห์ยังถูกศาลพิพากษาจำคุก 3 ปีในอีกคดีหนึ่ง ซึ่งแยกจากคดียาเสพติด หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการกักตัว ทำร้าย ละเมิดทางเพศ และถ่ายคลิปคนขับรถภายในบ้านพัก ส่วนจำเลยร่วมในคดีดังกล่าวได้รับโทษจำคุกแตกต่างกันไป
ซาราห์เป็นที่รู้จักในอียิปต์จากการทำงานพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคดีอาชญากรรม ก่อนขยายงานไปสู่การผลิตรายการ จัดกิจกรรมบันเทิง และธุรกิจเสริมความงาม โดยมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียจำนวนมาก
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