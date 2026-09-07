สปสช. สั่งระงับคลินิก 3 แห่ง เครือหทัยราษฎร์ ย้ายสิทธิบัตรทองผู้ป่วยไป รพ.อื่น
สปสช. สั่งระงับคลินิก 3 แห่ง เครือหทัยราษฎร์ ย้ายสิทธิบัตรทองผู้ป่วยเกือบ 9,000 คน ไปโรงพยาบาลอื่น มีผล 7 กันยายนนี้
จากกรณีแพทย์รายหนึ่งมีพฤติกรรมในการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อคนไข้ ล่าสุด น.ส.พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์อัปเดตความคืบหน้าต่อกรณีดังกล่าวว่า
“ด่วนที่สุด : ปิดคลินิกแล้ว!! จากเหตุ #หมอปากแซ่บ สปสช. สั่งระงับบริการคลินิกเครือหทัยราษฎร์ 3 แห่ง มีผล 7 ก.ย. นี้
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา พิมพ์และทีมงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการไปขอใบส่งตัวที่คลินิกบัตรทองในพื้นที่ ทั้งการถูกกั๊กใบส่งตัว การปรับลดยาจำเป็นของผู้ป่วยเรื้อรัง จนถึงการถูกปฏิเสธและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใส่คนไข้ ซึ่งพวกเราตามเรื่องและต่อสู้ร่วมกับผู้เสียหายมาโดยตลอด
ล่าสุดเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา สปสช. ได้ประชุมด่วนและ “ระงับการให้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหทัยราษฎร์ 3 แห่ง”
- สหคลินิกหทัยราษฎร์คลองสามวา
- หทัยราษฎร์คลินิก สาขาหนองจอก
- มีนบุรี พลัส คลินิกเวชกรรม
พี่น้องในเขตคลองสามวาที่เดิมเคยใช้สิทธิอยู่ที่ สหคลินิกหทัยราษฎร์คลองสามวา ไม่ต้องตกใจนะคะ สปสช. ได้จัดสรรหน่วยบริการแห่งใหม่มารองรับแล้ว โดยคนไข้ส่วนใหญ่เกือบ 9,000 คน ที่เดิมส่งต่อไป รพ.นพรัตน์ฯ สปสช. ได้ย้ายหน่วยบริการปฐมภูมิของท่านไปอยู่ที่ “โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์” (ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 ยังคงเป็นหน่วยประจำ และส่งต่อ รพ.นพรัตน์ฯ เหมือนเดิม)
ส่วนอีกกลุ่มเล็กประมาณ 78 คน ย้ายไปที่ “กรดา คลินิกเวชกรรม” ค่ะ ช่วงเปลี่ยนผ่านตลอดเดือนกันยายนนี้ พิมพ์อยากให้พี่น้องประชาชนจำง่าย ๆ แค่ 3 เรื่อง
1. มี”ใบส่งตัวเดิม” อยู่ในมือแล้ว ไปรักษาตามนัดที่โรงพยาบาลรับส่งต่อเดิมได้เลยตามปกติ (โรงพยาบาลปลายทางจะตามไปเบิกค่ารักษากับหน่วยงานใหม่เอง ประชาชนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ะ)
2. มี “ใบนัดหมอ” แต่ยังไม่ได้ใบส่งตัว ให้เดินทางไปเริ่มต้นตรวจและขอใบส่งตัวที่หน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของเราก่อน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย.นี้ สปสช. จะส่ง SMS แจ้งสิทธิใหม่ให้ตามเบอร์มือถือ/และ ท่านสามารถโทรเช็กสิทธิของตัวเองได้ที่สายด่วน 1330 หรือแอปพลิเคชัน สปสช. ค่ะ
3. พิมพ์คือผู้แทนของพวกท่าน คือลูกสาวหลานสาวของพวกท่าน”ทุกคน” ความทุกข์ของท่าน คือความทุกข์ของพิมพ์และทีมงาน เราจะติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เรื่องนี้กระทบสิทธิ์พี่น้องประชาชนจนต้องตกหล่นกับการรักษา”
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