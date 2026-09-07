รัฐบาลมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมน่าน ครัวเรือนละ 9,000 บาท เข้าบัญชีวันที่ 8 ก.ย. 69
รัฐบาลมอบเงินเยียวยาน้ำท่วม ครัวเรือนละ 9,000 บาท เข้าบัญชีวันที่ 8 ก.ย. 69 รอบแรก 15,215 ครัวเรือน รวม 136.93 ล้านบาท
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2569 โดยกำหนดเงินช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 9,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้น
สำหรับ จังหวัดน่าน จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือน รวมวงเงิน 136,935,000 บาท โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2569 และธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่ 8 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 02.00–06.00 น.
ผู้มีสิทธิรับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสิน หรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน จึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนด
สำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ เงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณี ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือ ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือ และได้รับเงินช่วยเหลือ 1 ครั้งต่อ 1 ครัวเรือน
ส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูล และสามารถติดตามสถานะได้ หรือ ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันที ไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ ปภ. สามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็ว
สำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิได้รับเงินรอบแรก ขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน เพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันที่ 8 กันยายนนี้
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