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ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 นัดที่ 2

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 09:09 น.

ดูวอลเลย์บอลสด ทีมชาติไทย พบ เกาหลีใต้ ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ถ่ายทอดสดฟรีทาง Monomax Sports ช่อง 29 พร้อมลุ้นหนุ่มไทยคว้าชัยสองนัดรวด

โปรแกรมวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ หรือ AVC Men’s Volleyball Continental Championship 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม C นัดที่ 2 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเกาหลีใต้ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 ที่สนามคิตะคิวชู ซิตี้ เจเนอรัล ยิมเนเซียม จังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชาย ไทย พบ เกาหลีใต้ ช่องไหน

  • คู่แข่งขัน: ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเกาหลีใต้
  • วันแข่งขัน: วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569
  • เวลาแข่งขัน: 15.00 น.
  • ถ่ายทอดสดฟรี: Monomax Sports ช่อง 29
  • ถ่ายทอดสดออนไลน์: Monomax และ VBTV

ไทยออกตัวสวย ชนะกาตาร์สามเซตรวด

วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชพัค” พัค กี-วอน เปิดสนามด้วยผลงานยอดเยี่ยม เอาชนะกาตาร์ 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-22, 25-19 และ 25-14 เก็บชัยชนะพร้อม 3 คะแนนเต็ม

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เกมดังกล่าว นภาเดช พินิจดี ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมชาติไทย 14 คะแนน ตามด้วย ชัยวัฒน์ ถุงคำ 13 คะแนน และธนัสถ์ บำรุงภักดี 10 คะแนน ช่วยให้เกมรุกของไทยทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางเซตที่สองเป็นต้นไป

ชัยชนะเหนือกาตาร์ทำให้ไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีต่อการแย่งตั๋วเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย หากเก็บชัยชนะเหนือเกาหลีใต้ได้อีกนัด โอกาสผ่านรอบแบ่งกลุ่มจะเปิดกว้างขึ้นอย่างมาก ก่อนลงเล่นนัดสุดท้ายกับไชนีสไทเป

เกาหลีใต้ประเดิมชัยเหนือไชนีสไทเป

ด้านเกาหลีใต้เริ่มการแข่งขันด้วยการเอาชนะไชนีสไทเป 3-1 เซต คะแนน 29-27, 19-25, 25-15 และ 25-15 ได้ 3 คะแนนเต็มเช่นเดียวกับไทย

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ฮอ ซูบง เป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดของเกาหลีใต้ที่ 19 คะแนน ส่วนอิม ดงฮยอก ทำเพิ่ม 18 คะแนน ขณะที่พัค ชางซอง ทำผลงานโดดเด่นในเกมบล็อก โดยเกาหลีใต้ทำคะแนนจากการบล็อกรวมถึง 16 ครั้งในนัดเปิดสนาม

เกมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้จึงมีความสำคัญโดยตรงต่อการแย่งอันดับต้นของกลุ่ม C โดยทั้งสองทีมต่างชนะนัดแรกและมี 3 คะแนนเท่ากัน

ไทยเคยชนะเกาหลีใต้ 3-2 ใน AVC Men’s Cup 2026

ทั้งสองทีมเพิ่งพบกันในรายการ AVC Men’s Cup 2026 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นัดนั้นทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้แบบสูสี 3-2 เซต คะแนน 25-17, 24-26, 21-25, 25-18 และ 15-7

อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้ชุดชิงแชมป์เอเชียมีการเสริมผู้เล่นกำลังหลักหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะฮอ ซูบง และอิม ดงฮยอก ทำให้เกมนัดนี้แตกต่างจากการพบกันครั้งก่อน

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จุดที่ไทยต้องระวังคือเกมบล็อกและลูกเสิร์ฟของเกาหลีใต้ ส่วนทีมไทยจำเป็นต้องรักษาประสิทธิภาพการรับบอลแรก รวมถึงใช้เกมรุกที่หลากหลายเหมือนในนัดชนะกาตาร์

คะแนนอันดับโลก ไทย VS เกาหลีใต้

กรณีทีมไทยชนะ

  • ชนะ 3-0 เซต: ได้รับคะแนนเพิ่ม +13.26 แต้ม

  • ชนะ 3-1 เซต: ได้รับคะแนนเพิ่ม +10.76 แต้ม

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  • ชนะ 3-2 เซต: ได้รับคะแนนเพิ่ม +8.26 แต้ม

กรณีทีมไทยแพ้

  • แพ้ 2-3 เซต: ถูกหักคะแนน -1.74 แต้ม

  • แพ้ 1-3 เซต: ถูกหักคะแนน -4.24 แต้ม

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  • แพ้ 0-3 เซต: ถูกหักคะแนน -6.74 แต้ม

รูปแบบการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 2026

วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 มีทั้งหมด 12 ทีม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่ม โดยทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม รวมถึงทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม จะผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

รอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นการแข่งขันแบบแพ้คัดออก ต่อด้วยรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ทีมแชมป์เอเชียจะได้รับโควตาวอลเลย์บอลชายโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส ส่วนทีมที่จบสามอันดับแรกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมวอลเลย์บอลชายเวิลด์คัพ 2027

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โปรแกรมที่เหลือของวอลเลย์บอลชายไทย

  • วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 15.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้ ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sports ช่อง 29
  • วันพุธที่ 9 กันยายน 2569 เวลา 11.30 น. ไชนีสไทเป พบ ไทย ถ่ายทอดสดทาง Monomax

รอบ 8 ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่ 10-11 กันยายน รอบรองชนะเลิศวันที่ 12 กันยายน และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 13 กันยายน 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 09:09 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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