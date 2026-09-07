ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย.นี้ จะมีต่อไหม?

ลุ้นต่อ! ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน จับตาหลังสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย.นี้ รัฐบาลรอประเมินผลก่อน
เดือนนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ที่ประชาชนจะได้ใช้จ่ายวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 1,000 บาท กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2569 หลังจากจบโครงการไปเชื่อว่าหลาย ๆ คนต้องมีคำถามและข้อสงสัยว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแจกสิทธิในเฟส 2 ต่อเนื่องเลยหรือไม่
รัฐบาลต้อวรอผลการประเมินโครงการหลังสิ้นสุดระยะเวลา เพื่อนำข้อมูลมาตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ต่อไปหรือไม่ ก่อนหน้านี้มีประเด็นสำคัญจากข้อเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสัดส่วนการร่วมจ่าย มาเป็นสูตร 50-50 แทนสูตร 60-40 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะคิดคำนวณค่าใช้จ่ายได้ง่ายกว่า
ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน?
หากรัฐบาลตัดสินใจเดินหน้าเฟส 2 ประชาชนอาจต้องเตรียมตัวลงทะเบียนใหม่ หากพิจารณาจากแนวทางเดิมของโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 ที่เคยวางแผนให้กดยืนยันสิทธิและลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แม้โครงการนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงเนื่องจากมีการยุบสภาในช่วงปลายปี 2568 และถูกเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีนี้แทน
ดังนั้น แนวโน้มที่ผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 จะต้องลงทะเบียนใหม่จึงมีความเป็นไปได้ แต่ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากการประกาศของรัฐบาลอีกครั้งว่าจะดำเนินโครงการต่อไปในทิศทางใด และจะมีโครงการไทยช่วยไทย พลัส ต่อเนื่องหรือไม่
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