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ผลบอลไทย U20 พ่ายอิรัก 1-3 แต่ยังได้ไปต่อ ซิวรองแชมป์กลุ่ม ลิ่วชิงแชมป์เอเชีย 2027

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 09:18 น.
ผลบอลไทย U20 พ่ายอิรัก 1-3 แต่ยังได้ไปต่อซิวรองแชมป์กลุ่ม ลิ่วชิงแชมป์เอเชีย 2027
FA Thailand

ช้างศึก U20 โดนอิรักยิงสามลูกรวดในครึ่งแรก ก่อนฉันทวัฒน์ กาติ๊บ ซัดตีไข่แตกท้ายเกม แม้เสียแชมป์กลุ่มแต่ 6 คะแนนจากรอบคัดเลือกยังพาทีมคว้าตั๋วรอบสุดท้ายที่จีน

ผลบอลทีมชาติไทย U20 ปิดฉากรอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2027 ด้วยความพ่ายแพ้ต่ออิรัก 1-3 ที่ชลบุรี สเตเดียม เมื่อคืนวันที่ 6 กันยายน 2569 แต่ผลงานจากสองเกมแรกยังมากพอพา “ช้างศึกหนุ่ม” ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จ ขณะที่อิรักแซงขึ้นไปคว้าแชมป์กลุ่มเอฟจากผลการพบกันโดยตรง

ก่อนลงเล่นนัดสุดท้าย ไทยถือสถานการณ์ได้เปรียบหลังเก็บ 6 คะแนนเต็มจากชัยชนะเหนือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเติร์กเมนิสถานด้วยสกอร์ 1-0 ทั้งสองนัด ต้องการอย่างน้อยผลเสมอกับอิรักเพื่อจบในตำแหน่งแชมป์กลุ่ม

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อย่างไรก็ตาม ผลคู่แรกที่ยูเออีเฉือนเติร์กเมนิสถาน 3-2 ทำให้ไทยมีผลงานเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบสุดท้ายตั้งแต่ก่อนเกมกับอิรักเริ่มขึ้น

เมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้น อิรักกลับเป็นฝ่ายออกตัวได้ดุดันกว่าและใช้ความเฉียบคมเล่นงานแนวรับไทยอย่างรวดเร็ว นาทีที่ 10 โมอาเมล อัลชาวี จบสกอร์ให้อิรักออกนำ 1-0 ก่อนฮาซัน อัลตาเลบี จะพาบอลเข้าเขตโทษแล้วซัดประตูที่สองในนาทีที่ 19 ทำให้ไทยตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากตั้งแต่เกมยังไม่ผ่านครึ่งชั่วโมงแรก

ช้างศึก U20 โดนอิรักยิงสามลูกรวดในครึ่งแรก ก่อนฉันทวัฒน์ กาติ๊บ ซัดตีไข่แตกท้ายเกม แม้เสียแชมป์กลุ่มแต่ 6 คะแนนจากรอบคัดเลือกยังพาทีมคว้าตั๋วรอบสุดท้ายที่จีน
FA Thailand

“โค้ชโบ้” จักรพันธ์ ปั่นปี ไม่รอให้เกมไหลไปไกลกว่านั้น ตัดสินใจปรับผู้เล่นสองตำแหน่งตั้งแต่นาทีที่ 25 เพื่อพยายามดึงจังหวะกลับมา แต่ก่อนหมดครึ่งแรก

ความผิดพลาดจากการจ่ายบอลคืนหลังเปิดทางให้โมอาเมล อัลชาวี ยิงไกลเข้าไปอีกครั้งในนาทีที่ 45 อิรักจึงหนีเป็น 3-0 และถือความได้เปรียบก้อนใหญ่เข้าสู่ห้องแต่งตัว

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ครึ่งหลังไทยไม่ยอมปล่อยเกมหลุดมือ เดินหน้าปรับทัพและเพิ่มน้ำหนักเกมรุกมากขึ้น ฉันทวัฒน์ กาติ๊บ ถูกส่งลงสนาม ขณะที่จิระพงษ์ แช่มสกุลได้โหม่งจากลูกเตะมุมในนาทีที่ 63 แต่ยังติดเซฟผู้รักษาประตูอิรัก

จากนั้นปวริศ บุญมาเลิศส่งบอลเข้าไปตุงตาข่ายในนาทีที่ 76 ทว่าถูกจับล้ำหน้าเสียก่อน

ความพยายามของช้างศึกหนุ่มมาได้ผลในนาทีที่ 86 กันตพัฒน์ สอนเสนา เปิดบอลเข้าเขตโทษ ศิวกร พลสรรค์ จ่ายต่อให้ฉันทวัฒน์ กาติ๊บ ยิงด้วยขวาเข้าไป

ไทยไล่มาเป็น 1-3 แต่เวลาที่เหลือไม่มากพอสำหรับการสร้างปาฏิหาริย์ จบเกมอิรักเก็บชัยชนะพร้อมแซงคว้าแชมป์กลุ่มเอฟ

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แม้ผลการแข่งขันนัดสุดท้ายไม่เป็นใจ แต่สองชัยชนะในช่วงต้นของรอบคัดเลือกกลายเป็นทุนสำคัญ ไทยและอิรักจบด้วย 6 คะแนนเท่ากัน อิรักได้อันดับ 1 จากผลเฮดทูเฮด

ส่วนไทยจบรองแชมป์กลุ่ม และผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายตามระบบที่ให้แชมป์ทั้ง 8 กลุ่ม พร้อมรองแชมป์ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 7 ทีม ตามเจ้าภาพจีนเข้าไปชิงแชมป์เอเชีย

หลังจบเกม จักรพันธ์ ปั่นปี ยอมรับว่าทีมไม่สามารถปิดรอบคัดเลือกด้วยผลการแข่งขันตามที่ต้องการ แต่เป้าหมายแรกในการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายถือว่าสำเร็จแล้ว

จากนี้ทีมงานจะสรุปผลงานให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และวางแผนเตรียมทีมสำหรับภารกิจที่ใหญ่กว่าเดิมในปีหน้า

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ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U20 ปี 2027 รอบสุดท้ายจะแข่งขันที่ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2570 มีทั้งหมด 16 ทีม โดย 4 ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ปี 2027 ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 ก.ย. 2569 09:18 น.| อัปเดต: 07 ก.ย. 2569 09:18 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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