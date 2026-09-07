ศาลอียิปต์สั่งประหารพิธีกรหญิง พร้อมผู้ต้องหารวม 12 คน เอี่ยวเครือข่ายขนยาเสพติด
ศาลอียิปต์ประหารพิธีกรหญิง ซาราห์ คาริฟา พร้อมผู้ต้องหารวม 12 คน เอี่ยวเครือข่ายขนยาเสพติด เจ้าตัวโอดไม่เคยสูบบุหรี่ วอนขอความเมตตา
เมื่อวันที่ 6 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า ศาลในประเทศอียิปต์ได้พิพากษาประหารชีวิต ซาราห์ คาริฟา พิธีกรสาววัย 39 ปีด้วยการแขวนคอ หลังจากที่เธอเป็นส่วนหนึ่งในคดีเครือข่ายขนยาเสพติด โดยเธอถูกประหารชีวิตพร้อมกับผู้ต้องหารวม 12 คน พร้อมปรับเงินอีก 320,000 บาท (500,000 อียิปต์ปอนด์)
โดยคาริฟาและผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมตั้งเครือข่าย เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าสารที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดเพื่อวัตถุประสงค์ในการลักลอบจำหน่าย ซึ่งนอกเหนือจากประหารชีวิตแล้ว ยังมีผู้ต้องหาอีก 9 รายถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และอีก 7 รายยกฟ้อง
ทีมทนายของคาริฟาเปิดเผยกับ CNN ระบุว่าเธอร้องไห้ต่อหน้าบัลลังค์ผู้พิพากษา พร้อมกล่าวด้วยว่าเธอไม่เคยสูบบุหรี่แม้แต่มวลเดียว และร้องขอความเมตตา พร้อมยืนกรานว่าเธอโดนใส่ร้าย อย่างไรก็ตาม CNN ไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ทีมนายจะขอยื่นอุทธรณ์ลดโทษประหารชีวิตต่อไป
ทั้งนี้ในปี 2568 ที่ผ่านมาอียิปต์ได้พิพากษาประหารชีวิต ผู้ต้องหาแล้ว 492 ราย ถือเป็นชาติที่พิพากษาประหารชีวิตสูงที่สุดในปีที่ผ่านมา และได้ประการชีวิตผู้ต้องหา 23 ราย
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