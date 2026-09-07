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สำนักงานเขตปทุมวัน เชิญชาวไทยเที่ยวเช็กอินแลนด์มาร์กตามรอย MV SaWaDiKa
สำนักงานเขตปทุมวัน เชิญชาวไทยเที่ยวเช็กอินแลนด์มาร์กตามรอย MV SaWaDiKa ของ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สัมผัสเสน่ห์ของหัวลำโพงในมุมที่ทั้งคลาสสิกและร่วมสมัย
จากที่ก่อนหน้านี้ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวง BLACKPINK ปล่อยเพลง SaWaDiKa ให้แฟนคลับทั่วโลกได้ฟังเมื่อช่วงวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา และใน MV ได้มีการถ่ายทำที่แลนด์มาร์คต่างๆในประเทศไทยนั้น
ล่าสุด สำนักงานเขตปทุมวัน ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนชาวไทยให้ท่องเที่ยวตามรอย MV SaWaDiKa โดยระบุว่า “ตามรอยโลเคชั่น MV “SaWaDiKa” กับ ผอ.เขต ปทุมวัน พาทุกคนมาเช็กอินแลนด์มาร์กสุดคลาสสิกของกรุงเทพฯ เขตปทุมวัน ที่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
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เชิญชวนสัมผัสเสน่ห์ของหัวลำโพงในมุมที่ทั้งคลาสสิกและร่วมสมัย แล้วอย่าลืมแชะภาพในมุมของตัวเอง มาอวดกันด้วยนะครับ”
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