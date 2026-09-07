เครื่องบินอเมซอน ประสบอุบัติเหตุวิ่งเลยรันเวย์ขณะลงจอดชนรถยนต์ เสียชีวิต 5 ศพ
เครื่องบินขนพัสดุของบริษัทอเมซอน ประสบอุบัติเหตุวิ่งเลยรันเวย์ขณะลงจอดชนรถยนต์ เสียชีวิต 5 ศพ บาดเจ็บ 5 ราย ทางการสั่งระงับบิน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เครื่องบินขนพัสดุของอเมซอนประสบอุบัติเหตุหลังวิ่งเลยรันเวย์ขณะพยายามลงจอดที่สนามบินในไมอามี รัฐฟลอริดา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ในจำนวนดังกล่าวอาการสาหัส 3 ราย
โดยเครื่องบินรุ่นโบอิง 767-300 ออกเดินทางจากกรุงแซนฮวน ประเทศปัวโตริโก ก่อนที่เครื่องบินจะไถลรันเวย์ขณะลงจอดและชนกับรถยนต์ที่จอดอยู่ ซึ่งทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) ได้สั่งให้สนามบินงดการขึ้นบินชั่วคราว พร้อมระบุว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปกว่าที่ทราบถึงสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ และจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
ขณะที่อเมซอน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าปลีกออนไลน์ ระบุว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ และขอแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้เสียชีวิต
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