“อนุทิน” ลั่นพร้อมเนรเทศชาวต่างชาติพฤติกรรมแย่ หลังเซ็นไล่ชาวอิสราเอลพ้นไทย
อนุทิน ลั่นพร้อมเนรเทศชาวต่างชาติพฤติกรรมแย่ หลังเซ็นไล่ชาวอิสราเอลพ้นไทย ย้ำต่างชาติต้องเคารพกฎหมายและคนไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศ นายยาคอฟ โอฮะยอน ชาวอิสราเอลที่ก่อเหตุข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตทำร้ายร่างกาย พร้อมตั้งค่าหัวอีก 5 แสนบาท กับหญิงไทย เจ้าของ Samui Exotic Park สวนสัตว์บนเกาะสมุย ซึ่งประกาศแบนนักท่องเที่ยวอิสราเอล
โดยนายอนุทินระบุว่า ตามระเบียบใหม่ของสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศ พ.ศ. 2569 ว่าด้วยการกระทําใดๆ ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่คนต่างชาติจะกระทําต่อคนไทย กระทำในประเทศ ทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ดีงาม เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนชาวไทย เราก็จะสามารถเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
คำสั่งดังกล่าวเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งเราเองก็อยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมาก แต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมาย เคารพคนไทย เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ประเทศไทยมีอยู่ ทําอะไรที่ผิดแผกแหวกแนว เราก็ต้องขอสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญเขาออกนอกประเทศตามกฎหมาย
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