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“ทนายตั้ม” เดินหน้าลุยต่อ เตรียมยื่นหลักฐานเด็ดคลิปลับ ให้ DSI วันนี้ 10 โมง
ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด เดินหน้าลุยต่อ เตรียมยื่นหลักฐานเด็ดคลิปที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนลับ ให้ DSI วันนี้ 10 โมง ลั่นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ที่ช่วงนี้มีประเด็นกับ กัน จอมพลัง กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พรุ่งนี้ (7 กันยายน) พี่ๆสื่อมวลชนจะมีเวลามั้ยน๊าาาา ไม่รู้ต้องไปไหนกันรึป่าวน๊าาาา แต่ไม่เป็นไรครับ ใครมาเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องในคลิปลับให้ฟัง
ส่วนธีมต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกัน แต่ตอนนี้หนวดผมหาย เผลอกินเข้าไปเมื่อวาน กำลังตามหาอยู่ครับ”
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ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “ใกล้ถึง DSI แล้วครับ 10 โมง เจอกัน พร้อมยื่นหลักฐานเด็ด คลิปลับ! ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ขอบอกเลยครับ.. ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว !! ใครเอาด้วย บัญชีเดิมครับ ท้ายกสิกร888”
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