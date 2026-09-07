“เดอะ บุชเชอร์” อดีตนักมวยปล้ำสมาคมดัง เสียชีวิตหลังวูบหมดสติกลางแมทช์
เดอะ บุชเชอร์ แอนดี้ วิลเลียม อดีตนักมวยปล้ำสมาคม AEW เสียชีวิตด้วยวัย 48 ปี หลังวูบหมดสติกลางแมทช์ เผยศีรษะกระแทกกับเสาเวที
เมื่อวันที่ 6 กันยายน สำนักข่าว TMZ รายงานว่า แอนดี้ วิลเลียม หรือ เดอะ บุชเชอร์ นักมวยปล้ำที่เคยสังกัดอยู่กับสมาคมดังอย่าง All Elite Wrestling (AEW) เสียชีวิตในวัย 48 ปี ภายหลังจากที่เขาวูบหมดสติในระหว่างแมทช์ ขณะขึ้นปล้ำในแมทช์แท็คทีมคู่กับ เดอะ เบลด เจอกับ TME ในสมาคม Enjoy Wrestling
โดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้ออกแถลงว่า “แอนดี้ หมดสติในท้ายแมทช์ แพทย์ได้เข้าปฐมพยาบาล และได้ทำการปั๊มหัวใจ พร้อมนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนจะยกเลิกโชว์และขอให้ผู้ชมทุกคนกลับบ้าน”
ทาง TMZ รายงานเพิ่มเติมว่าจากบทสนทนาที่คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางสมาคมระบุว่า “บุชเชอร์ศีรษะกระแทกกับเสาเวที” อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่
สำหรับ บุชเชอร์ นั้นสร้างชื่อให้กับตนเอง หลังปรากฎขึ้นปล้ำใน AEW ในปี 2562 โดยปล้ำแท็คทีมคู่กับ เดอะเบลด ก่อนจะออกจากสมาคมเนื่องจากหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากเป็นนักมวยปล้ำแล้ว เขายังเป็นนักกีตาร์ของวง Every Time I Die ด้วย
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