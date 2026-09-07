“ท่านอ่อง” อัปเดตอาการป่วยมะเร็งสมอง ยังพยายามเต็มที่ ตั้งเป้ารักษาอาการดีขึ้น
ท่านอ่อง อัปเดตอาการป่วยมะเร็งสมอง ยังพยายามเต็มที่ ตั้งเป้ารักษาอาการดีขึ้น ยืนยันไม่เคยเปิดรับบริจาค ระวังอย่าหลงเชื่อ
ท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวถึงอาการป่วยมะเร็งสมองของตนเอง โดยระบุว่า “ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัว ปัจจุบันผมไม่สบายแต่ผมพยายามครับ
I’m determined to get better. I’m trying everyday.
Illness is always around the corner. Right now I’m not well, but I’m trying my best.
I’m determined to get better. I’m trying every day”
ทั้งนี้ท่านอ่อง เคยได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมรับทราบว่ามีผู้คนถูกหลอกลวงให้บริจาคเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลของผมทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยหลงเชื่อว่าเงินเหล่านั้นจะส่งมาถึงผม ผมไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ที่นำชื่อผมไปอ้างเลยแม้แต่น้อย
แม้ในความเป็นจริงผมจะมีปัญหาสุขภาพ แต่ผมไม่เคยมีพฤติกรรมหลอกลวง ไม่เคยโลภครับ ผมขอประณามการกระทำเหล่านี้ ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งตัวผมและผู้ที่หลงเชื่อ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ท่านอ่อง ตัดขาดฝั่งวิวัชรวงศ์หลายปีแล้ว ประณามคนอ้างชื่อขอบริจาค ยืนยันไม่เคยได้เงิน
- ท่านอ้น รำลึกความหลังครั้งเข้าเฝ้า “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” โพสต์อาลัยหลังสิ้นพระชนม์
- ท่านอ่อง โพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาฯ สิ้นพระชนม์ สถิตในใจชาวไทยนิรันดร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: