ศาลชี้ขาด ถนนหน้าบ้านไม่ใช่ที่จอดส่วนตัว สั่งห้ามจอดกีดขวาง-จ่ายค่าเสียหาย
ทนายเผยคำพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร คดีลูกบ้านนำรถจอดบนถนนส่วนกลางหน้าบ้าน ศาลชี้พื้นที่ไม่ได้เป็นสิทธิส่วนตัวเพียงเพราะอยู่ติดบ้าน พร้อมสั่งห้ามจอดกีดขวางและให้ชดใช้ค่าเสียหาย
คนอยู่หมู่บ้านจัดสรรต้องรู้ไว้ การมีถนนอยู่หน้าบ้านไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านจะยึดพื้นที่นั้นเป็นที่จอดรถส่วนตัวได้ ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ “ทนายความ สกุลเพชรวงศ์” เผยภาพคำพิพากษาศาลจังหวัดสมุทรสาคร ในคดีที่บริษัทผู้จัดสรรฟ้องลูกบ้านหลังนำรถยนต์มาจอดบนถนนส่วนกลางหน้าบ้าน จนเกิดข้อพิพาทเรื่องสิทธิการใช้พื้นที่
ตามเอกสารคำพิพากษาที่เพจนำมาเผยแพร่ ศาลวินิจฉัยว่า จุดที่จำเลยนำรถมาจอดอยู่พ้นแนวรั้วบ้านและเป็นถนนส่วนกลางของโครงการ พื้นที่นี้จัดไว้ให้ลูกบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน เจ้าของบ้านจึงไม่สามารถอ้างว่าอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วใช้พื้นที่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นได้
ศาลพิพากษาห้ามจำเลยนำรถยนต์มาจอดกั้นขวางถนนส่วนกลาง พร้อมให้ชำระค่าเสียหาย 1,500 บาท และชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท ส่วนคำขออื่นให้ยก
หลักกฎหมายเรื่องถนนในหมู่บ้านจัดสรรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 43 ซึ่งกำหนดให้ถนน สวน และสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรสร้างขึ้นตามโครงการ มีไว้เพื่อประโยชน์ของที่ดินจัดสรรทั้งหมด ไม่ใช่พื้นที่ที่บ้านหลังใดหลังหนึ่งจะถือสิทธิใช้เพียงผู้เดียว
ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยในคำพิพากษาที่ 2943/2565 ว่า นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีอำนาจดูแลการใช้ถนนภายในโครงการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ รวมถึงการห้ามจอดรถในบริเวณที่อาจกีดขวางการจราจรหรือกระทบความปลอดภัยของลูกบ้านคนอื่น
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าการจอดรถหน้าบ้านในหมู่บ้านจัดสรรทุกกรณีจะผิดกฎหมายทันที เพราะแต่ละโครงการอาจมีข้อบังคับเรื่องการจอดรถแตกต่างกัน บางแห่งอนุญาตให้จอดริมถนนได้หากไม่กีดขวาง ขณะที่บางแห่งกำหนดให้รถทุกคันต้องจอดภายในบ้าน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจว่าแนวพื้นที่นั้นอยู่ในกรรมสิทธิ์บ้านหรือเป็นถนนส่วนกลาง และข้อบังคับของนิติบุคคลกำหนดไว้อย่างไร
คำพิพากษาที่ถูกแชร์ครั้งนี้จึงตอบคำถามสำคัญได้ว่า การอยู่ติดถนนหน้าบ้านไม่ได้ทำให้เจ้าของบ้านมีสิทธิเหนือพื้นที่ส่วนกลางมากกว่าลูกบ้านคนอื่น หากนำรถไปจอดจนกีดขวางหรือกระทบการใช้ถนนร่วมกัน ผู้ดูแลโครงการสามารถดำเนินการตามข้อบังคับ และในบางกรณีอาจนำเรื่องขึ้นสู่ศาลได้
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2943/2565 เรื่องการจัดการถนนส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรร
- พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
- กรมที่ดิน อธิบายมาตรา 43 เรื่องสาธารณูปโภคในหมู่บ้านจัดสรร
- โหนกระแส: ทนายความ สกุลเพชรวงศ์ เคยอธิบายสิทธิการใช้ถนนส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรร
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