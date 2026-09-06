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ด่วน! ไฟไหม้ห้องแถวเก่า เวิ้งนครเกษม ชัชชาติไลฟ์รายงาน เจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 15:12 น.
ด่วน! ไฟไหม้ห้องแถวเก่า เวิ้งนครเกษม ชัชชาติไลฟ์รายงาน เจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิง

เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวเก่าภายในย่านเวิ้งนครเกษม กรุงเทพมหานคร ช่วงบ่ายวันนี้ 6 กันยายน 2569 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อรายงานสถานการณ์ พร้อมระบุสั้น ๆ ว่า “ไฟไหม้ ห้องแถวเก่า บริเวณเวิ้งนครเกษม”

จากภาพในไลฟ์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเข้าพื้นที่พร้อมสายฉีดน้ำหลายชุด ขณะที่ยังมีกลุ่มควันออกมาจากอาคาร เจ้าหน้าที่กระจายกำลังโดยรอบเพื่อควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียง

ขณะรายงานข่าวยังไม่มีข้อมูลยืนยันจำนวนอาคารที่ได้รับความเสียหาย ผู้บาดเจ็บหรือผู้ติดค้าง รวมถึงจุดต้นเพลิงและสาเหตุของไฟไหม้ จึงต้องรอรายละเอียดจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เพิ่มเติม

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เวิ้งนครเกษม หรือชื่อเดิม “เวิ้งนาครเขษม” เป็นย่านการค้าเก่าแก่ในเขตสัมพันธวงศ์ พื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนเยาวราช ถนนเจริญกรุง ถนนจักรวรรดิ และถนนบริพัตร เดิมเป็นแหล่งค้าของเก่า เครื่องดนตรี เครื่องทองเหลือง หนังสือเก่า และสินค้าหลายประเภทของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน

พื้นที่เวิ้งนครเกษมปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ “เวิ้งนครเกษม เยาวราช” ขณะที่อาคารเก่าบางส่วนในย่านยังเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ดั้งเดิมของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เกี่ยวข้องกับส่วนใดของโครงการพัฒนาโดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 15:12 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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