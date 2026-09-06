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จับอินฟลูฯ ดัง “บูม แอกซิโอ” คดีคลิปสาว 17 ตำรวจไล่เส้นเงินกว่า 3 ล้านบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 14:51 น.
จับอินฟลูฯ ดัง “บูม แอกซิโอ” คดีคลิปสาว 17 ตำรวจไล่เส้นเงินกว่า 3 ล้านบาท

ตำรวจแกะรอยจากบัญชี X ผู้ติดตามกว่า 3 แสน ก่อนพบหลักฐานคลิปที่มีเด็กหญิงอายุ 17 ปี ถูกนำไปขายบน OnlyFans ผู้ต้องหาใช้ห้องพักโรงแรมย่านลาดพร้าวเป็นสถานที่ถ่ายทำ

ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ปคม. จับกุม “บูม แอกซิโอ” อินฟลูเอนเซอร์วัย 32 ปี หลังสืบพบว่าเจ้าตัวผลิตคอนเทนต์ทางเพศขายผ่าน OnlyFans และมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิงอายุ 17 ปี เจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่บ้านพักย่านคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 ก่อนเปิดเผยรายละเอียดคดีในวันที่ 6 กันยายน

คดีเริ่มจากตำรวจตรวจสอบบัญชี X ชื่อ “บูม แอกซิโอ” หรือ “บูม58” ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 316,900 คน ตำรวจระบุว่าบัญชีนี้เผยแพร่คลิปสั้นเพื่อดึงผู้ชม ก่อนเชิญชวนให้สมัครสมาชิก OnlyFans เพื่อรับชมคอนเทนต์ฉบับเต็มแบบเสียเงิน

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การสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาผลิตคอนเทนต์ลักษณะนี้มานานกว่า 3 ปี ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566 และเผยแพร่ประมาณเดือนละ 4 คลิป โดยใช้ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวเป็นสถานที่ถ่ายทำ

ต่อมาช่วงกลางปี 2568 ตำรวจพบหลักฐานว่ามีคลิปที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิงอายุ 17 ปี ถูกนำไปเผยแพร่ให้สมาชิกเสียเงินรับชม เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับ และขอหมายค้นจากศาลอาญามีนบุรี

วันที่ 2 กันยายน ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา และจับกุมผู้ต้องหาตามหมาย พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง เสื้อผ้าที่ตำรวจระบุว่าปรากฏอยู่ในคลิป และสมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม

เมื่อตรวจสอบอุปกรณ์และข้อมูลทางการเงิน ตำรวจพบไฟล์ภาพและวิดีโอจำนวนมาก รวมถึงหลักฐานรายรับจากสมาชิก OnlyFans โดยประเมินว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการผลิตและขายคอนเทนต์ทั้งหมดมากกว่า 3 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 120,000 บาท ทั้งนี้ ตัวเลข 3 ล้านบาทเป็นรายได้รวมจากการทำคอนเทนต์ตลอดช่วงเวลาที่ตรวจสอบ ไม่ได้หมายความว่าเป็นรายได้จากคลิปที่เกี่ยวข้องกับเด็กวัย 17 ปีทั้งหมด

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ตำรวจระบุว่า ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีในหลายข้อหา ทั้งค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ครอบครองและส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อการค้า พาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร และความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์

คดียังอยู่ในกระบวนการสอบสวน ผู้ต้องหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 14:51 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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