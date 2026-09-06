เพจดังวิจารณ์คอนเทนต์ นุ้งตี้ พาแม่ฟ้าใส “หาพ่อใหม่” ชาวเน็ตถามคิดได้ยังไง
คลิปใหม่ของนุ้งตี้ น้องฟ้าใส และคุณแม่ กลายเป็นประเด็นหลังเล่นมุกแต่งตัวแม่ไปหาพ่อใหม่เป็นทหารอเมริกัน ด้านเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ มองว่าเป็นคอนเทนต์ไร้สาระ ขณะที่ชาวเน็ตวิจารณ์กันสนั่น
ในคลิป แม่ของน้องฟ้าใสแต่งตัวจัดเต็มและยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวริมชายหาดพัทยา ก่อนที่น้องฟ้าใสจะเดินเข้ามาแล้วถามนุ้งตี้ว่า พาแม่มาทำอะไร เมื่อแม่ตอบว่ามาหาพ่อใหม่ให้ลูก น้องฟ้าใสจึงแสดงอาการดีใจ พร้อมเล่นมุกว่ากำลังจะมีพ่อใหม่
คลิปถูกทำในลักษณะคอนเทนต์ขำขัน แต่กลับถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะการนำเรื่องครอบครัวและการ “หาพ่อใหม่” มาใช้สร้างเนื้อหาร่วมกับน้องฟ้าใสซึ่งเป็นเยาวชน
ซ้อเปาวิจารณ์คลิปอย่างรุนแรง โดยมองว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทั้งไร้สาระและไม่เหมาะสม พร้อมตั้งคำถามถึงแนวทางการทำคอนเทนต์ของนุ้งตี้ หลังเข้ามาดูแลน้องฟ้าใสในช่วงที่ผ่านมา
ด้านชาวเน็ตมีทั้งคนที่มองว่าเป็นเพียงคลิปเล่นมุกเพื่อความบันเทิง และอีกส่วนที่เห็นว่ามุกเรื่องพ่อใหม่ไม่ควรถูกนำมาใช้กับเด็กเพื่อเรียกกระแส บางความคิดเห็นยังพุ่งไปวิจารณ์การแต่งตัวและการแต่งหน้าของแม่ฟ้าใส เช่น แซวแรงว่า “หน้าเค้าใช้อะไรทา แป้งหรือสีทาบ้าน”
กระแสวิจารณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังแม่ของน้องฟ้าใสเริ่มปรากฏตัวในคอนเทนต์ร่วมกับนุ้งตี้และลูกสาวมากขึ้น โดยโพสต์ในโซเชียลช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายังมีการพูดถึงการเปลี่ยนลุคของแม่ รวมถึงการทำคอนเทนต์รับกระแสทหารอเมริกันที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จนบางโพสต์ถูกแชร์และรับชมเป็นจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้ น้องฟ้าใสเคยอยู่ภายใต้การดูแลของ สไปร์ท SPD ก่อนแยกออกมาใช้ชีวิตกับแม่ และต่อมาปรากฏตัวทำคอนเทนต์กับนุ้งตี้ ซึ่งประกาศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมว่าจะเข้ามาช่วยดูแลและสนับสนุนน้องฟ้าใส หลังจากนั้นทั้งสามคนกลายเป็นที่จับตาของชาวเน็ตจากคอนเทนต์และดราม่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
น้องฟ้าใสเคยออกมาชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเอง แม่ และทีมงานเก่าเมื่อเดือนมิถุนายน รวมถึงยอมรับว่าเคยให้ข้อมูลบางเรื่องไม่ตรงกับความจริง และขอโทษผู้เกี่ยวข้อง ก่อนกลับมาทำคอนเทนต์กับนุ้งตี้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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