เงินเยียวยาน้ำท่วมน่าน 9,000 บาท เข้า 8 ก.ย. รอบแรก 15,215 ครัวเรือน
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านเตรียมรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาท รอบแรกในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2569 โดยจังหวัดน่านแจ้งว่าจะเริ่มโอนเงินช่วงเวลา 02.00 ถึง 06.00 น. ครอบคลุม 15,215 ครัวเรือน รวมวงเงิน 136,935,000 บาท
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิรอบแรกให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน เพื่อเตรียมโอนเงินตามกำหนด ผู้ที่มีรายชื่อสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลังถึงช่วงเวลาโอน
เงินช่วยเหลือครั้งนี้มาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ซึ่งอนุมัติเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี 2569 แบบเหมาจ่ายครัวเรือนละ 9,000 บาท รัฐบาลตั้งกรอบช่วยเหลือทั่วประเทศ 60,971 ครัวเรือนใน 41 จังหวัด โดยให้ ปภ. เป็นหน่วยงานรับงบประมาณและจ่ายเงินผ่านธนาคารออมสิน
ผู้มีสิทธิรับเงิน 9,000 บาทแบ่งเป็น 2 กรณีหลัก
1) กรณีแรกคือบ้านพักอาศัยประจำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม หรือปัญหาการระบายน้ำไม่เกิน 7 วัน แต่มีทรัพย์สินเสียหาย
2) ส่วนอีกกรณีคือบ้านพักอาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน 7 วัน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือน ไม่ใช่ต่อคน
สำหรับจังหวัดน่าน การโอนวันที่ 8 กันยายนเป็นเพียงรอบแรก ผู้ที่ได้รับอนุมัติในรอบนี้ควรตรวจสอบบัญชีที่ใช้รับเงินและพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย
สำหรับผู้ประสบภัยที่ยังไม่มีรายชื่อในรอบแรกควรติดตามประกาศจากจังหวัดน่านและ ปภ. สำหรับความคืบหน้ารอบต่อไป
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
- รัฐบาลไทย ครม.อนุมัติ 558 ล้านบาท เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 69
- Thai PBS ปภ.แจงเกณฑ์รับเงินเยียวยา 9,000 บาท
- เทศบาลตำบลกองควาย จังหวัดน่าน Q&A เงื่อนไขเงินเยียวยา 9,000 บาท
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