อียิปต์ตัดสินประหาร “ซาราห์ คาลิฟา” พิธีกรดัง คดีผลิตยาเสพติดกว่า 750 กิโลกรัม
ศาลอาญากรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พิพากษาประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ ซาราห์ คาลิฟา พิธีกรและโปรดิวเซอร์ชาวอียิปต์ พร้อมจำเลยอีก 11 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2569 หลังศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีผลิตและค้ายาเสพติดรายใหญ่ ซึ่งสื่ออียิปต์เรียกว่า “คดียาเสพติดครั้งใหญ่” หรือ Major Drugs Case
ศาลยังสั่งปรับผู้ต้องโทษประหารคนละ 500,000 ปอนด์อียิปต์ พร้อมริบยาเสพติด รถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องประดับทองคำ และโทรศัพท์ที่ยึดได้ ส่วนจำเลยอีก 9 คนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และอีก 7 คนพ้นผิด คดีนี้มีจำเลยรวมทั้งหมด 28 คน
อัยการระบุว่า กลุ่มจำเลยร่วมกันตั้งขบวนการเพื่อสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ในอียิปต์ จากนั้นแบ่งหน้าที่กันทั้งจัดหาวัตถุดิบ ผลิต และนำยาออกจำหน่าย เจ้าหน้าที่พบยาเสพติดและวัตถุดิบสำหรับการผลิตรวมมากกว่า 750 กิโลกรัม รวมถึงอาวุธปืนและกระสุนที่ไม่มีใบอนุญาต
การสืบสวนยังพบว่าขบวนการใช้สถานที่พักอาศัยในกรุงไคโรเป็นจุดเก็บและผลิตยา ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยตรวจค้นอพาร์ตเมนต์สองแห่งที่ใช้เป็นสถานที่ผสมและเตรียมยาเสพติดสังเคราะห์ ทำให้เจ้าหน้าที่ขยายผลจนมีผู้ถูกส่งฟ้องทั้งหมด 28 คน
ก่อนอ่านคำพิพากษา ศาลได้ส่งสำนวนของคาลิฟาและจำเลยบางส่วนให้แกรนด์มุฟตีแห่งอียิปต์พิจารณาให้ความเห็นทางศาสนาเกี่ยวกับโทษประหาร ซึ่งเป็นขั้นตอนในคดีที่ศาลอียิปต์เตรียมลงโทษประหารชีวิต จากนั้นศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 กันยายนด้วยมติเป็นเอกฉันท์
คาลิฟาเป็นที่รู้จักจากการทำงานด้านโทรทัศน์ ก่อนขยับไปทำงานด้านโปรดักชันและธุรกิจจัดงาน ส่วนคดีนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลหลังอัยการส่งตัวเธอและจำเลยอีก 27 คนฟ้องในข้อหานำเข้า ผลิต และค้ายาเสพติด
คำพิพากษาประหารชีวิตยังไม่ถึงที่สุด โมฮัมเหม็ด อัล จุนดี ทนายความของคาลิฟา เปิดเผยหลังศาลอ่านคำพิพากษาว่า ฝ่ายจำเลยจะยื่นอุทธรณ์และใช้สิทธิต่อสู้คดีตามขั้นตอนต่อไป
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- Al-Ahram: ศาลตัดสินประหาร Sarah Khalifa และจำเลยอีก 11 คน
- Al-Masry Al-Youm: รายละเอียดของกลางกว่า 750 กิโลกรัมและสำนวนคดี
- Masrawy: รายละเอียดคำพิพากษาจำเลยทั้งหมด 28 คน
- Masrawy: ทนาย Sarah Khalifa เตรียมยื่นอุทธรณ์
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