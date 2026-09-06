ข่าวต่างประเทศ

อียิปต์ตัดสินประหาร “ซาราห์ คาลิฟา” พิธีกรดัง คดีผลิตยาเสพติดกว่า 750 กิโลกรัม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 13:26 น.

ศาลอาญากรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พิพากษาประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ ซาราห์ คาลิฟา พิธีกรและโปรดิวเซอร์ชาวอียิปต์ พร้อมจำเลยอีก 11 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2569 หลังศาลตัดสินว่ามีความผิดในคดีผลิตและค้ายาเสพติดรายใหญ่ ซึ่งสื่ออียิปต์เรียกว่า “คดียาเสพติดครั้งใหญ่” หรือ Major Drugs Case

ศาลยังสั่งปรับผู้ต้องโทษประหารคนละ 500,000 ปอนด์อียิปต์ พร้อมริบยาเสพติด รถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องประดับทองคำ และโทรศัพท์ที่ยึดได้ ส่วนจำเลยอีก 9 คนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และอีก 7 คนพ้นผิด คดีนี้มีจำเลยรวมทั้งหมด 28 คน

อัยการระบุว่า กลุ่มจำเลยร่วมกันตั้งขบวนการเพื่อสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ในอียิปต์ จากนั้นแบ่งหน้าที่กันทั้งจัดหาวัตถุดิบ ผลิต และนำยาออกจำหน่าย เจ้าหน้าที่พบยาเสพติดและวัตถุดิบสำหรับการผลิตรวมมากกว่า 750 กิโลกรัม รวมถึงอาวุธปืนและกระสุนที่ไม่มีใบอนุญาต

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การสืบสวนยังพบว่าขบวนการใช้สถานที่พักอาศัยในกรุงไคโรเป็นจุดเก็บและผลิตยา ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยตรวจค้นอพาร์ตเมนต์สองแห่งที่ใช้เป็นสถานที่ผสมและเตรียมยาเสพติดสังเคราะห์ ทำให้เจ้าหน้าที่ขยายผลจนมีผู้ถูกส่งฟ้องทั้งหมด 28 คน

ก่อนอ่านคำพิพากษา ศาลได้ส่งสำนวนของคาลิฟาและจำเลยบางส่วนให้แกรนด์มุฟตีแห่งอียิปต์พิจารณาให้ความเห็นทางศาสนาเกี่ยวกับโทษประหาร ซึ่งเป็นขั้นตอนในคดีที่ศาลอียิปต์เตรียมลงโทษประหารชีวิต จากนั้นศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 5 กันยายนด้วยมติเป็นเอกฉันท์

คาลิฟาเป็นที่รู้จักจากการทำงานด้านโทรทัศน์ ก่อนขยับไปทำงานด้านโปรดักชันและธุรกิจจัดงาน ส่วนคดีนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลหลังอัยการส่งตัวเธอและจำเลยอีก 27 คนฟ้องในข้อหานำเข้า ผลิต และค้ายาเสพติด

คำพิพากษาประหารชีวิตยังไม่ถึงที่สุด โมฮัมเหม็ด อัล จุนดี ทนายความของคาลิฟา เปิดเผยหลังศาลอ่านคำพิพากษาว่า ฝ่ายจำเลยจะยื่นอุทธรณ์และใช้สิทธิต่อสู้คดีตามขั้นตอนต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 13:26 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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