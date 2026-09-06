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หมอปากแซ่บ ยกมือไหว้ขอโทษ รับเครียดจนปะทะ ปัดด้อยค่าระบบ 30 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 12:31 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 12:31 น.

หมอปากแซ่บยกมือไหว้ขอโทษ! รับเครียดจัดจนฟิวส์ขาด ปัดดูถูกสิทธิบัตรทอง 30 บาท ปมด่าแช่งคนไข้โรคไต

กรณี หมอปากแซ่บ ถูกผู้ป่วยโรคไตร้องเรียนว่าใช้คำพูดรุนแรง ระหว่างไปขอใบส่งตัวไปรักษาต่อ และมีถ้อยคำพาดพิงผู้ใช้สิทธิ 30 บาท ล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 2569 แพทย์ออกมายกมือไหว้ขอโทษแล้ว โดยยอมรับว่าความเครียดจากการทำงานทำให้เกิดการปะทะทางอารมณ์กับคนไข้ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจดูถูกสิทธิ 30 บาท เพราะทั้งตัวเองและแม่ก็ใช้สิทธินี้ และจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ป่วย

เรื่องราวเริ่มต้นจากหญิงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือจาก ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ หลังเดินทางไปคลินิกเพื่อขอใบส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล แต่เกิดมีปากเสียงกับแพทย์ ผู้ป่วยกล่าวหาว่าถูกด่าทอ ข่มขู่ และพูดซ้ำเติมเรื่องอาการป่วยถึงขั้นแช่งให้เสียชีวิตก่อนอายุ 40 ปี พร้อมนำคลิปเสียงและข้อความแชตมาเป็นหลักฐาน

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หลังรับเรื่อง ดร.ธนกฤต พร้อมเจ้าหน้าที่ สปสช. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเมื่อวันที่ 4 กันยายน เจ้าหน้าที่พบปัญหาหลายเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งการส่งต่อผู้ป่วย การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขณะเดียวกัน สปสช. อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะให้คลินิกให้บริการในระบบบัตรทองต่อหรือไม่

ล่าสุด ดร.ธนกฤตเผยคลิปที่แพทย์ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยแพทย์บอกว่า บางครั้งการทำงานทำให้เกิดความเครียด และเมื่อเจอกับผู้ป่วยที่กำลังเครียดเหมือนกัน จึงเกิดการปะทะทางอารมณ์ พร้อมกล่าวขอโทษที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สบายใจ

แพทย์ยืนยันว่าตนตั้งใจรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด และไม่ได้มีเจตนาดูถูกสิทธิ 30 บาท เพราะทั้งตัวเองและแม่ก็ใช้สิทธินี้ พร้อมบอกว่ายังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย และจะนำคำแนะนำจากคนไข้ไปปรับปรุงการพูดคุยและการทำงานของตัวเอง

แม่ของแพทย์ซึ่งอยู่ในคลิปด้วย กล่าวว่าเธอใช้สิทธิ 30 บาทรักษาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่โรงพยาบาลบางพลี และได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ก่อนยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกชาย

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ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องการด่าทอ ข่มขู่ และคำพูดที่ผู้ป่วยมองว่าเป็นการดูถูกสิทธิ 30 บาท ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องรอผลพิจารณาก่อนสรุปว่าแพทย์มีความผิดหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 12:31 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 12:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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