หมอปากแซ่บ ยกมือไหว้ขอโทษ รับเครียดจนปะทะ ปัดด้อยค่าระบบ 30 บาท
หมอปากแซ่บยกมือไหว้ขอโทษ! รับเครียดจัดจนฟิวส์ขาด ปัดดูถูกสิทธิบัตรทอง 30 บาท ปมด่าแช่งคนไข้โรคไต
กรณี หมอปากแซ่บ ถูกผู้ป่วยโรคไตร้องเรียนว่าใช้คำพูดรุนแรง ระหว่างไปขอใบส่งตัวไปรักษาต่อ และมีถ้อยคำพาดพิงผู้ใช้สิทธิ 30 บาท ล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 2569 แพทย์ออกมายกมือไหว้ขอโทษแล้ว โดยยอมรับว่าความเครียดจากการทำงานทำให้เกิดการปะทะทางอารมณ์กับคนไข้ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจดูถูกสิทธิ 30 บาท เพราะทั้งตัวเองและแม่ก็ใช้สิทธินี้ และจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ป่วย
เรื่องราวเริ่มต้นจากหญิงผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือจาก ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ หลังเดินทางไปคลินิกเพื่อขอใบส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล แต่เกิดมีปากเสียงกับแพทย์ ผู้ป่วยกล่าวหาว่าถูกด่าทอ ข่มขู่ และพูดซ้ำเติมเรื่องอาการป่วยถึงขั้นแช่งให้เสียชีวิตก่อนอายุ 40 ปี พร้อมนำคลิปเสียงและข้อความแชตมาเป็นหลักฐาน
หลังรับเรื่อง ดร.ธนกฤต พร้อมเจ้าหน้าที่ สปสช. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเมื่อวันที่ 4 กันยายน เจ้าหน้าที่พบปัญหาหลายเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งการส่งต่อผู้ป่วย การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย และการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ขณะเดียวกัน สปสช. อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะให้คลินิกให้บริการในระบบบัตรทองต่อหรือไม่
ล่าสุด ดร.ธนกฤตเผยคลิปที่แพทย์ออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยแพทย์บอกว่า บางครั้งการทำงานทำให้เกิดความเครียด และเมื่อเจอกับผู้ป่วยที่กำลังเครียดเหมือนกัน จึงเกิดการปะทะทางอารมณ์ พร้อมกล่าวขอโทษที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สบายใจ
แพทย์ยืนยันว่าตนตั้งใจรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด และไม่ได้มีเจตนาดูถูกสิทธิ 30 บาท เพราะทั้งตัวเองและแม่ก็ใช้สิทธินี้ พร้อมบอกว่ายังเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย และจะนำคำแนะนำจากคนไข้ไปปรับปรุงการพูดคุยและการทำงานของตัวเอง
แม่ของแพทย์ซึ่งอยู่ในคลิปด้วย กล่าวว่าเธอใช้สิทธิ 30 บาทรักษาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่โรงพยาบาลบางพลี และได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ก่อนยกมือไหว้ขอโทษแทนลูกชาย
ส่วนข้อร้องเรียนเรื่องการด่าทอ ข่มขู่ และคำพูดที่ผู้ป่วยมองว่าเป็นการดูถูกสิทธิ 30 บาท ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องรอผลพิจารณาก่อนสรุปว่าแพทย์มีความผิดหรือไม่
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- ไทยรัฐ: หมอปากแซ่บยกมือไหว้ขอโทษ อ้างทำงานเครียด
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: สบส. ร่วม สปสช. ตรวจคลินิก พบตกมาตรฐานบริการหลายข้อ
- รัฐบาลไทย: สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและจริยธรรมวิชาชีพ
- Hfocus: ผลลงพื้นที่ตรวจคลินิกและคำชี้แจงของแพทย์
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