ด่วน! ภูเขาไฟอานักกรากะตัวปะทุเดือด เถ้าลอยถึงฟ้าจาการ์ตา สั่งปิดสนามบินนานาชาติ ห้ามเข้าใกล้ 3 กม.
อินโดนีเซียคงระดับเตือนภัยภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ระดับ 3 หลังเกิดการปะทุต่อเนื่องและพ่นลาวา เถ้าภูเขาไฟกระจายถึงน่านฟ้าบางส่วนของกรุงจาการ์ตา กระทบเที่ยวบินและทำให้สนามบินซูการ์โน ฮัตตาปิดชั่วคราวช่วงเช้าวันนี้
ภูเขาไฟอานักกรากะตัวในช่องแคบซุนดา ประเทศอินโดนีเซีย ปะทุต่อเนื่องตั้งแต่คืนวันที่ 4 กันยายน 2569 ก่อนทวีความรุนแรงในวันถัดมา โดยพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมเสียงระเบิดที่ได้ยินจากหลายพื้นที่ใกล้เคียง ทางการอินโดนีเซียยังคงเตือนภัยระดับ 3 และห้ามประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี 3 กิโลเมตร
เถ้าจากการปะทุถูกลมพัดออกจากภูเขาไฟเป็นบริเวณกว้าง เช้าวันที่ 6 กันยายน สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินโดนีเซียตรวจพบจากภาพดาวเทียมว่า กลุ่มเถ้าส่วนหนึ่งเคลื่อนผ่านบันเตน ชวาตะวันตก และน่านฟ้าบางส่วนของกรุงจาการ์ตา ขณะที่อีกส่วนเคลื่อนไปทางลัมปุงและมหาสมุทรอินเดีย
หลายพื้นที่ในบันเตนและตังเกอรังพบเถ้าภูเขาไฟตกลงถึงพื้น เจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากาก ลดกิจกรรมนอกอาคาร และป้องกันดวงตา เนื่องจากฝุ่นเถ้าสามารถทำให้เกิดอาการระคายเคืองและกระทบระบบทางเดินหายใจ
เถ้าภูเขาไฟยังกระทบการเดินทางทางอากาศ สนามบินนานาชาติซูการ์โน ฮัตตา ซึ่งเป็นสนามบินหลักของกรุงจาการ์ตา ระงับการให้บริการชั่วคราวช่วงเช้าวันที่ 6 กันยายน หลังตรวจพบเถ้าบริเวณสนามบิน ส่งผลให้เที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศต้องยกเลิกหรือเลื่อนเวลา
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภูเขาไฟยังคงประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอานักกรากะตัวยังมีความเสี่ยงจากการพ่นลาวา เศษหินร้อน และเถ้าภูเขาไฟ ทางการจึงย้ำคำเตือนห้ามประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวประมงเข้าใกล้พื้นที่ในรัศมี 3 กิโลเมตร
ส่วนความกังวลเรื่องสึนามิ หน่วยงานด้านธรณีวิทยาของอินโดนีเซียประเมินว่า ขณะนี้ยังไม่พบเงื่อนไขที่บ่งชี้ว่าตัวภูเขาไฟจะพังถล่มครั้งใหญ่จนก่อให้เกิดสึนามิเหมือนเหตุการณ์เมื่อปี 2561 แต่ประชาชนบริเวณชายฝั่งบันเตนและลัมปุงยังควรติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- BMKG รายงานการกระจายเถ้าภูเขาไฟถึง DKI Jakarta
- Badan Geologi รายงานการปะทุต่อเนื่องของอานักกรากะตัว
- BNPB รายงานสถานการณ์และคำเตือนรัศมี 3 กิโลเมตร
- ANTARA รายงานผลกระทบเถ้าภูเขาไฟในตังเกอรัง
- Reuters รายงานผลกระทบต่อเที่ยวบินและผู้โดยสาร
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