ราชกิจจาฯ ปรับราคาชดใช้เครื่องราชฯ ส่งคืนไม่ได้ สูงสุด 5.99 ล้านบาท
สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการชุดใหม่ สำหรับปีงบประมาณ 2570 ถึง 2572 มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า มีราคาชดใช้สูงสุด 5,998,456 บาท
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย สำหรับปีงบประมาณ 2570 ถึง 2572 โดยอัตราใหม่จะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ครอบคลุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการรวม 67 รายการ ราคาสูงสุดอยู่ที่ 5,998,456 บาท สำหรับปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
ประกาศลงวันที่ 29 สิงหาคม 2569 และมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนาม ก่อนเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569
ราคาชดใช้ไม่ได้เรียกเก็บจากผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกคน แต่ใช้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องส่งคืนแล้วไม่สามารถนำมาคืนได้ เช่น ผู้ได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้นซึ่งต้องคืนชั้นรอง ผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานที่เสียชีวิตและมีหน้าที่ส่งคืน หรือกรณีที่มีการเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533 ให้ปรับราคาชดใช้ใหม่ทุก 3 ปี สำนักนายกรัฐมนตรีจึงกำหนดบัญชีราคาสำหรับช่วงปีงบประมาณ 2570 ถึง 2572 ขึ้นมาแทนอัตราที่ใช้ในช่วงปีงบประมาณ 2567 ถึง 2569
เมื่อเทียบกับบัญชีรอบก่อน ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า มีราคาชดใช้ 3,529,742 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ส่วนบัญชีใหม่กำหนดไว้ที่ 5,998,456 บาท ทำให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ยังเป็นรายการที่มีราคาชดใช้สูงที่สุดในบัญชีใหม่
บัญชีใหม่ยังครอบคลุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทต่าง ๆ โดยแต่ละชั้นกำหนดราคาชดใช้แตกต่างกัน
อัตราใหม่นี้จะใช้กับกรณีที่เกิดหน้าที่ต้องส่งคืนตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป หากสามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการมาส่งคืนได้ตามปกติ ก็ไม่ต้องชดใช้เป็นเงินตามบัญชีนี้
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