บันเทิง

เปิดศึกข้ามด้อม เพจดังแชร์ แฟนวง BTS โวย SaWaDiKa ปั่นวิวบอท-เพลงขยะ ปมโผล่หน้าฟีด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 11:03 น.
เปิดศึกข้ามด้อม เพจดังแชร์ แฟนวง BTS โวย SaWaDiKa ปั่นวิวบอท-เพลงขยะ ปมโผล่หน้าฟีด

เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict แชร์ประเด็นดราม่าเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอ “SaWaDiKa” ของ LISA วันนี้ 6 กันยายน 2569 หลังผู้ใช้โซเชียลต่างชาติที่เพจระบุว่าเป็นแฟน BTS ตั้งคำถามว่าทำไม YouTube จึงแนะนำเพลงนี้บนหน้า Home ทั้งที่ไม่ได้กดติดตาม BLACKPINK

Drama-addict ระบุว่า ผู้ใช้รายนี้วิจารณ์เพลงพร้อมกล่าวหาว่ายอดรับชมจำนวนมากเกิดจากการใช้บอทปั่นวิว ต่อมามีบัญชี YouTube เข้ามาตอบว่า การที่ SaWaDiKa ปรากฏบนหน้า Home เป็นผลจากระบบแนะนำของแพลตฟอร์ม และผู้ใช้สามารถกด “Not interested” หากไม่ต้องการเห็นวิดีโอนั้น ก่อนที่เจ้าของโพสต์จะโต้ตอบกับผู้ใช้อื่นและลบโพสต์ในเวลาต่อมา

“Why does Lisa keep showing up on my YouTube feed I literally don’t subscribe to BLACKPINK or anything related to them. Like why does the algorithm keep recommending her to me?? @YouTube read the room pls”

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หลักการของ YouTube ระบุว่า หน้า Home ไม่ได้แสดงเฉพาะวิดีโอจากช่องที่ผู้ใช้กดติดตาม ระบบจะเลือกเนื้อหาจากพฤติกรรมการรับชมและความสนใจของแต่ละบัญชี ผู้ใช้จึงสามารถเห็นวิดีโอจากศิลปินหรือช่องที่ไม่เคยกด Subscribe ได้ตามปกติ

ส่วนข้อกล่าวหาว่ายอดวิวของ SaWaDiKa มาจากการใช้บอท ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานสาธารณะที่ยืนยันเรื่องนี้ YouTube มีกฎห้ามใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มยอดรับชม และมีระบบตรวจสอบทราฟฟิกที่ผิดปกติ แต่กฎของแพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่า YouTube ได้ตรวจสอบมิวสิกวิดีโอ SaWaDiKa เป็นกรณีเฉพาะแล้ว

LISA ปล่อย SaWaDiKa พร้อมมิวสิกวิดีโอเมื่อวันที่ 4 กันยายน เพลงนี้เป็นซิงเกิลนำจาก EP “PRESS PLAY” ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 23 ตุลาคม มิวสิกวิดีโอถ่ายทำในกรุงเทพฯ และกำกับโดย Bang Jae Yeob

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ติ่งบีทีเอสด่าเพลงลิซ่า2026-09-06_10-06
Drama-addict

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 11:03 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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