เปิดศึกข้ามด้อม เพจดังแชร์ แฟนวง BTS โวย SaWaDiKa ปั่นวิวบอท-เพลงขยะ ปมโผล่หน้าฟีด
เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict แชร์ประเด็นดราม่าเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอ “SaWaDiKa” ของ LISA วันนี้ 6 กันยายน 2569 หลังผู้ใช้โซเชียลต่างชาติที่เพจระบุว่าเป็นแฟน BTS ตั้งคำถามว่าทำไม YouTube จึงแนะนำเพลงนี้บนหน้า Home ทั้งที่ไม่ได้กดติดตาม BLACKPINK
Drama-addict ระบุว่า ผู้ใช้รายนี้วิจารณ์เพลงพร้อมกล่าวหาว่ายอดรับชมจำนวนมากเกิดจากการใช้บอทปั่นวิว ต่อมามีบัญชี YouTube เข้ามาตอบว่า การที่ SaWaDiKa ปรากฏบนหน้า Home เป็นผลจากระบบแนะนำของแพลตฟอร์ม และผู้ใช้สามารถกด “Not interested” หากไม่ต้องการเห็นวิดีโอนั้น ก่อนที่เจ้าของโพสต์จะโต้ตอบกับผู้ใช้อื่นและลบโพสต์ในเวลาต่อมา
“Why does Lisa keep showing up on my YouTube feed I literally don’t subscribe to BLACKPINK or anything related to them. Like why does the algorithm keep recommending her to me?? @YouTube read the room pls”
หลักการของ YouTube ระบุว่า หน้า Home ไม่ได้แสดงเฉพาะวิดีโอจากช่องที่ผู้ใช้กดติดตาม ระบบจะเลือกเนื้อหาจากพฤติกรรมการรับชมและความสนใจของแต่ละบัญชี ผู้ใช้จึงสามารถเห็นวิดีโอจากศิลปินหรือช่องที่ไม่เคยกด Subscribe ได้ตามปกติ
ส่วนข้อกล่าวหาว่ายอดวิวของ SaWaDiKa มาจากการใช้บอท ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานสาธารณะที่ยืนยันเรื่องนี้ YouTube มีกฎห้ามใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มยอดรับชม และมีระบบตรวจสอบทราฟฟิกที่ผิดปกติ แต่กฎของแพลตฟอร์มไม่ได้หมายความว่า YouTube ได้ตรวจสอบมิวสิกวิดีโอ SaWaDiKa เป็นกรณีเฉพาะแล้ว
LISA ปล่อย SaWaDiKa พร้อมมิวสิกวิดีโอเมื่อวันที่ 4 กันยายน เพลงนี้เป็นซิงเกิลนำจาก EP “PRESS PLAY” ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 23 ตุลาคม มิวสิกวิดีโอถ่ายทำในกรุงเทพฯ และกำกับโดย Bang Jae Yeob
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- โพสต์ต้นเรื่องจาก Drama-addict
- YouTube Help: How YouTube recommendations work
- YouTube Help: Manage your recommendations
- YouTube Help: Fake engagement policy
- YouTube Help: How engagement metrics are counted
- Sony Music: LISA releases SaWaDiKa
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