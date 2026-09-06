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ดูบอลสด ไทย U20 พบ อิรัก 6 ก.ย. 69 ชนะหรือเสมอเข้ารอบแชมป์กลุ่ม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 09:41 น.
ดูบอลสด ไทย U20 พบ อิรัก 6 ก.ย. 69 ชนะหรือเสมอเข้ารอบแชมป์กลุ่ม

ทีมชาติไทย U20 ลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม F พบอิรัก คืนนี้เวลา 19.30 น. ที่ชลบุรี สเตเดียม ไทยนำจ่าฝูงด้วย 6 คะแนนเต็ม ขอเพียงไม่แพ้จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม

ดูบอลสด ไทย U20 พบ อิรัก U20 วันนี้ 6 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. ในการแข่งขัน AFC U20 Asian Cup 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม F นัดสุดท้าย ที่ชลบุรี สเตเดียม ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ รวมถึงแอปพลิเคชัน TrueVisions Now

ทีมชาติไทย U20 ของ “โค้ชโบ้” จักรพันธ์ ปั่นปี เก็บ 6 คะแนนเต็มจากสองนัดแรก หลังชนะยูเออี 1 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และชนะเติร์กเมนิสถาน 1 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 3 กันยายน ทำให้ไทยนำอันดับ 1 ของกลุ่มก่อนลงสนามนัดสุดท้าย

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อิรักมี 3 คะแนนจากสองเกม นัดแรกแพ้เติร์กเมนิสถาน 1 ต่อ 2 ก่อนกลับมาชนะยูเออี 2 ต่อ 1 ทำให้อิรักยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบและจำเป็นต้องเก็บชัยชนะจากไทย

ไทยจะคว้าแชมป์กลุ่ม F และผ่านเข้าสู่ AFC U20 Asian Cup 2027 รอบสุดท้ายทันที หากชนะหรือเสมออิรัก ส่วนกรณีแพ้จะต้องรอผลการแข่งขันระหว่างเติร์กเมนิสถานกับยูเออี และจัดอันดับตามกติกาของ AFC เพื่อหาทีมอันดับ 1 และอันดับ 2 ของกลุ่ม

รอบคัดเลือกครั้งนี้แบ่งทีมใน Qualification Phase ออกเป็น 8 กลุ่ม แชมป์แต่ละกลุ่มและรองแชมป์ที่มีผลงานดีที่สุด 7 ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย รวมกับจีนในฐานะเจ้าภาพเป็น 16 ทีม

แฟนบอลสามารถซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่จุดจำหน่ายหน้าชลบุรี สเตเดียม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ราคาบัตร 100 ถึง 200 บาท

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 09:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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