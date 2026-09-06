ดูบอลสด ไทย U20 พบ อิรัก 6 ก.ย. 69 ชนะหรือเสมอเข้ารอบแชมป์กลุ่ม

ทีมชาติไทย U20 ลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม F พบอิรัก คืนนี้เวลา 19.30 น. ที่ชลบุรี สเตเดียม ไทยนำจ่าฝูงด้วย 6 คะแนนเต็ม ขอเพียงไม่แพ้จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม
ดูบอลสด ไทย U20 พบ อิรัก U20 วันนี้ 6 กันยายน 2569 เวลา 19.30 น. ในการแข่งขัน AFC U20 Asian Cup 2027 รอบคัดเลือก กลุ่ม F นัดสุดท้าย ที่ชลบุรี สเตเดียม ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ รวมถึงแอปพลิเคชัน TrueVisions Now
ทีมชาติไทย U20 ของ “โค้ชโบ้” จักรพันธ์ ปั่นปี เก็บ 6 คะแนนเต็มจากสองนัดแรก หลังชนะยูเออี 1 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และชนะเติร์กเมนิสถาน 1 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 3 กันยายน ทำให้ไทยนำอันดับ 1 ของกลุ่มก่อนลงสนามนัดสุดท้าย
อิรักมี 3 คะแนนจากสองเกม นัดแรกแพ้เติร์กเมนิสถาน 1 ต่อ 2 ก่อนกลับมาชนะยูเออี 2 ต่อ 1 ทำให้อิรักยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบและจำเป็นต้องเก็บชัยชนะจากไทย
ไทยจะคว้าแชมป์กลุ่ม F และผ่านเข้าสู่ AFC U20 Asian Cup 2027 รอบสุดท้ายทันที หากชนะหรือเสมออิรัก ส่วนกรณีแพ้จะต้องรอผลการแข่งขันระหว่างเติร์กเมนิสถานกับยูเออี และจัดอันดับตามกติกาของ AFC เพื่อหาทีมอันดับ 1 และอันดับ 2 ของกลุ่ม
รอบคัดเลือกครั้งนี้แบ่งทีมใน Qualification Phase ออกเป็น 8 กลุ่ม แชมป์แต่ละกลุ่มและรองแชมป์ที่มีผลงานดีที่สุด 7 ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย รวมกับจีนในฐานะเจ้าภาพเป็น 16 ทีม
แฟนบอลสามารถซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่จุดจำหน่ายหน้าชลบุรี สเตเดียม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ราคาบัตร 100 ถึง 200 บาท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด ไทย U20 พบ เติร์กเมนิสถาน 3 ก.ย. 69 ชิงจ่าฝูงคัดเอเชีย
- ไทย U20 พ่ายอิรัก 0-1 แต่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ศึกคัดเอเชีย 2025
- เอเมอร์สัน เปไรร่า เปิดใจหลังไทย U20 จบรองแชมป์กลุ่มเอช
แหล่งข่าวอ้างอิง
- FA Thailand: โปรแกรมทีมชาติไทย U20 ช่องถ่ายทอดสดและราคาบัตร
- FA Thailand: ไทย U20 ชนะเติร์กเมนิสถาน 1-0
- FA Thailand: ไทย U20 ชนะยูเออี 1-0
- AFC: ผลกลุ่ม F นัดแรก ไทยชนะยูเออี อิรักแพ้เติร์กเมนิสถาน
- AFC: ยืนยันจีนเป็นเจ้าภาพ AFC U20 Asian Cup 2027
ติดตาม The Thaiger บน Google News: