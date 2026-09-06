ดับสลด อินฟลูฯ ดังฉีดฟิลเลอร์อัปไซซ์น้องชาย คลินิกไทย ปั๊มหัวใจ 100 นาทียื้อไม่ไหว
อิโก อูบิริโบ นักธุรกิจและอินฟลูเอนเซอร์อังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย 43 ปี เสียชีวิตในกรุงเทพฯ หลังเข้ารับการฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ตรวจพบไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ฉีดเข้าไปทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตัน
วันที่ 5 มีนาคม อูบิริโบ อยู่ในกรุงเทพฯ กับ แดเนียล ซิมบา อัลเลน ภรรยา ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ผู้เสียชีวิตได้เข้ารับหัตถการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อ โดยได้รับการฉีดไฮยาลูรอนิกแอซิดร่วมกับลิโดเคนประมาณ 40 มิลลิลิตร
หลังเสร็จหัตถการ อูบิริโบกับภรรยาไปนวด ระหว่างนั้นเขาเริ่มเจ็บหน้าอกและหมดสติสองครั้ง ก่อนรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลสุขุมวิทในกรุงเทพฯ ขณะมาถึงยังรู้สึกตัวและตอบคำถามของทีมแพทย์ได้
อัลเลนแจ้งแพทย์ว่าสามีเพิ่งเข้ารับการฉีดฟิลเลอร์ แพทย์สงสัยภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันและเตรียมตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่อูบิริโบหมดสติก่อนเข้ารับการตรวจ ทีมแพทย์ย้ายเขาเข้าหอผู้ป่วยหนักและช่วยฟื้นคืนชีพนานกว่า 100 นาที ก่อนเสียชีวิตช่วงเช้ามืดวันที่ 6 มีนาคม
การตรวจศพในสหราชอาณาจักรภายหลังพบวัสดุในปอดที่สอดคล้องกับไฮยาลูรอนิกแอซิดซึ่งใช้ในหัตถการ นพ.จอห์น ดู ปาร์ก นักพยาธิวิทยาให้ข้อมูลต่อการไต่สวนว่า ผลตรวจสอดคล้องกับภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันและตรงกับผลชันสูตรที่ทำในประเทศไทย
จีน ฮาร์กิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพประจำศาลชันสูตรศพอินเนอร์เวสต์ลอนดอน สรุปว่า อูบิริโบเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันที่เกิดจากการฉีดไฮยาลูรอนิกแอซิดเพื่อเสริมความงามในประเทศไทย
อูบิริโบใช้ชื่อ ไทนี, เดนิซี และอีโก บนโลกออนไลน์ในฐานะอินฟูลเอนเซอร์สายท่องเที่ยว-ไลฟ์สไตล์ชื่อดัง มีผู้ติดตามอินสตาแกรมประมาณ 185,000 คน เขาแต่งงานกับอัลเลน ซึ่งทำงานด้านแฟชั่นในประเทศซิมบับเวเมื่อปี 2565
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องจาก The Thaiger
- รวบหมอเถื่อน ฉีดขยายอวัยวะเพศ ฝังมุก จบแค่ ป.6 ได้ความรู้จากในคุก
- ฉีดฟิลเลอร์อวัยวะเพศหญิง ดับ 2 ศพ อุดตันหลอดเลือดที่ปอด
- ศาลจำคุกหนุ่มเยอรมันปลอมเป็นศัลยแพทย์ ฉีดขยายอวัยวะเพศก่อนลูกค้าเสียชีวิต
แหล่งข่าวอ้างอิง
- NY Post ต้นทางข่าว
- Punch รายงานรายละเอียดการไต่สวนและผลชันสูตร
- Complex รายงานข้อสรุปของเจ้าหน้าที่ชันสูตร
- Inner West London Coroner’s Court รายชื่อเจ้าหน้าที่ชันสูตร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: