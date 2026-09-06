ชนแล้วหนีดับสลด รถพุ่งเสยนักวิ่งหญิงเอกวาดอร์ เสียชีวิตคาที่ขณะซ้อมมาราธอน คนขับเหยียบคันเร่งหนีลอยนวล
โมนิกา อันเดรีย มาร์ตินิช โคห์น นักวิ่งหญิงชาวเอกวาดอร์วัย 38 ปี เสียชีวิตระหว่างซ้อมวิ่งช่วงเช้ามืดบนถนน Vía a Samborondón ก่อนลงแข่งขัน Chicago Marathon รถอีกคันแซงทางขวาเข้าชน ก่อนคนขับหลบหนีจากจุดเกิดเหตุ
โมนิกา อันเดรีย มาร์ตินิช โคห์น นักวิ่งหญิงชาวเอกวาดอร์วัย 38 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี ขณะออกมาซ้อมวิ่งบนถนน Vía a Samborondón จังหวัด Guayas ประเทศเอกวาดอร์ ช่วงเช้ามืดวันที่ 4 กันยายน 2569 ก่อนมีกำหนดลงแข่งขัน Chicago Marathon
เหตุเกิดบริเวณกิโลเมตรที่ 3 ของถนนสาย E40 เขต La Puntilla ฝั่งมุ่งหน้า La Aurora คณะกรรมการการจราจรแห่งเอกวาดอร์ หรือ CTE ได้รับรายงานเวลา 04.32 น. ขณะมาร์ตินิชกำลังวิ่งกับเพื่อน โดยมีรถอีกคันขับตามกลุ่มเพื่อดูแลระหว่างการฝึกซ้อม
ภาพเหตุการณ์ที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นรถอีกคันขับตามมาจากด้านหลัง ก่อนแซงรถที่ดูแลกลุ่มนักวิ่งทางด้านขวาและพุ่งชนมาร์ตินิช เพื่อนที่วิ่งอยู่ใกล้กันหลบออกจากแนวรถและไม่ได้รับบาดเจ็บ
คนขับรถที่ชนมาร์ตินิชไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือและขับออกจากพื้นที่ CTE บันทึกคดีเป็นเหตุรถชนคนเสียชีวิตและคนขับหลบหนี ส่วนสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุจราจรเข้าตรวจพื้นที่และส่งข้อมูลให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อ
เทศบาลซัมโบรอนดอนและสำนักงานจราจรท้องถิ่นส่งภาพจากระบบกล้องวงจรปิดให้หน่วยงานสอบสวนเพื่อใช้ติดตามรถและคนขับ ต่อมา Ecuavisa รายงานวันที่ 5 กันยายนว่า เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวคนขับจากภาพวงจรปิดได้แล้ว แต่ข้อมูลที่สำนักข่าวได้รับจนถึงคืนหลังเกิดเหตุยังไม่มีการจับกุม
มาร์ตินิชเป็นแม่ของลูกสองคนและอยู่ในกลุ่ม Team WeRunGye เธอกำลังเตรียมตัวสำหรับ Chicago Marathon ระยะ 42 กิโลเมตร และเคยเข้าร่วมการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนในกัวยากิลและไมอามี
หลังเกิดเหตุ นักวิ่งในซัมโบรอนดอนเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดพื้นที่สำหรับวิ่งและออกกำลังกายที่ปลอดภัยมากขึ้น หลังหลายคนต้องใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ในการฝึกซ้อม
Este criminal no deben dejarlo salir nunca, fue directo a matar… pic.twitter.com/Xte3dvxi3u
— Alerta Sambo (@samboalerta) September 4, 2026
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- El Universo: CTE รายงานเวลาและจุดเกิดเหตุ
- Ecuavisa: ลำดับการชนและการส่งภาพวงจรปิดให้ผู้สอบสวน
- Ecuavisa: ประวัติโมนิกาและสถานะการติดตามคนขับ
- Primicias: การเตรียมตัวลง Chicago Marathon
- El Universo: นักวิ่งเรียกร้องพื้นที่ฝึกซ้อมที่ปลอดภัย
เครดิตภาพ: X : Alerta Sambo
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