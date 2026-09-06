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ชนแล้วหนีดับสลด รถพุ่งเสยนักวิ่งหญิงเอกวาดอร์ เสียชีวิตคาที่ขณะซ้อมมาราธอน คนขับเหยียบคันเร่งหนีลอยนวล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 09:20 น.
ชนแล้วหนีดับสลด รถพุ่งเสยนักวิ่งหญิงเอกวาดอร์ เสียชีวิตคาที่ขณะซ้อมมาราธอน คนขับเหยียบคันเร่งหนีลอยนวล

โมนิกา อันเดรีย มาร์ตินิช โคห์น นักวิ่งหญิงชาวเอกวาดอร์วัย 38 ปี เสียชีวิตระหว่างซ้อมวิ่งช่วงเช้ามืดบนถนน Vía a Samborondón ก่อนลงแข่งขัน Chicago Marathon รถอีกคันแซงทางขวาเข้าชน ก่อนคนขับหลบหนีจากจุดเกิดเหตุ

โมนิกา อันเดรีย มาร์ตินิช โคห์น นักวิ่งหญิงชาวเอกวาดอร์วัย 38 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี ขณะออกมาซ้อมวิ่งบนถนน Vía a Samborondón จังหวัด Guayas ประเทศเอกวาดอร์ ช่วงเช้ามืดวันที่ 4 กันยายน 2569 ก่อนมีกำหนดลงแข่งขัน Chicago Marathon

เหตุเกิดบริเวณกิโลเมตรที่ 3 ของถนนสาย E40 เขต La Puntilla ฝั่งมุ่งหน้า La Aurora คณะกรรมการการจราจรแห่งเอกวาดอร์ หรือ CTE ได้รับรายงานเวลา 04.32 น. ขณะมาร์ตินิชกำลังวิ่งกับเพื่อน โดยมีรถอีกคันขับตามกลุ่มเพื่อดูแลระหว่างการฝึกซ้อม

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ภาพเหตุการณ์ที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นรถอีกคันขับตามมาจากด้านหลัง ก่อนแซงรถที่ดูแลกลุ่มนักวิ่งทางด้านขวาและพุ่งชนมาร์ตินิช เพื่อนที่วิ่งอยู่ใกล้กันหลบออกจากแนวรถและไม่ได้รับบาดเจ็บ

คนขับรถที่ชนมาร์ตินิชไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือและขับออกจากพื้นที่ CTE บันทึกคดีเป็นเหตุรถชนคนเสียชีวิตและคนขับหลบหนี ส่วนสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุจราจรเข้าตรวจพื้นที่และส่งข้อมูลให้พนักงานอัยการดำเนินการต่อ

เทศบาลซัมโบรอนดอนและสำนักงานจราจรท้องถิ่นส่งภาพจากระบบกล้องวงจรปิดให้หน่วยงานสอบสวนเพื่อใช้ติดตามรถและคนขับ ต่อมา Ecuavisa รายงานวันที่ 5 กันยายนว่า เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวคนขับจากภาพวงจรปิดได้แล้ว แต่ข้อมูลที่สำนักข่าวได้รับจนถึงคืนหลังเกิดเหตุยังไม่มีการจับกุม

มาร์ตินิชเป็นแม่ของลูกสองคนและอยู่ในกลุ่ม Team WeRunGye เธอกำลังเตรียมตัวสำหรับ Chicago Marathon ระยะ 42 กิโลเมตร และเคยเข้าร่วมการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนในกัวยากิลและไมอามี

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หลังเกิดเหตุ นักวิ่งในซัมโบรอนดอนเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดพื้นที่สำหรับวิ่งและออกกำลังกายที่ปลอดภัยมากขึ้น หลังหลายคนต้องใช้ถนนร่วมกับรถยนต์ในการฝึกซ้อม

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แหล่งข่าวอ้างอิง

เครดิตภาพ: X : Alerta Sambo

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 09:20 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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