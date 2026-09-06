สส.โฟล์ค พรรคประชาชน จี้คดีชนแล้วหนีหน้าสรรพากร พิษณุโลก พบฟอร์จูนเนอร์สวมทะเบียน
ณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ สส.พิษณุโลก พรรคประชาชน ติดตามคดีรถชนแล้วหนีหน้าสรรพากรภาค 7 หลังมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เผยทราบตัวผู้ขับแล้ว ขณะที่ตำรวจพบรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์คันก่อเหตุใช้ป้ายทะเบียนของรถคันอื่น
ณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ หรือ โฟล์ค สส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคประชาชน ตามติดใกล้ชิดคดีรถชนแล้วหลบหนีบนถนนสิงหวัฒน์ อ.เมืองพิษณุโลก หลังเกิดเหตุช่วงเช้ามืดวันที่ 2 กันยายน 2569 บริเวณหน้าสำนักงานสรรพากรภาค 7 ทำให้ชายเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
คืนวันเสาร์ที่ 5 กันยายน ณฐชนนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ขณะนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว พร้อมระบุว่ารถคันก่อเหตุใช้ป้ายทะเบียนที่ไม่ตรงกับตัวรถ และกล่าวถึงความเป็นไปได้ว่าผู้เกี่ยวข้องเป็นตำรวจ โดยยืนยันว่าจะติดตามคดีต่อและไม่ยอมให้เรื่องเงียบ
หลังจากนั้นณฐชนนโพสต์อีกครั้งว่า มีบุคคลโทรศัพท์มาติดต่อให้ลบโพสต์ พร้อมเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุเยียวยาผู้เสียหายทั้งหมดและเข้ามอบตัว หากยังมีการติดต่อในลักษณะเดิมจะเปิดเผยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ณฐชนนโพสต์เพิ่มเติมว่า มีการออกหมายเรียกแล้ว และหากผู้ถูกเรียกไม่มาตามกำหนดภายในอีก 2 วัน จะเข้าสู่ขั้นตอนออกหมายจับ พร้อมระบุว่าจะช่วยดูแลสิทธิของญาติและผู้ปกครองผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องหมายเรียกและหมายจับเป็นข้อมูลที่ณฐชนนเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก และยังไม่ปรากฏรายละเอียดส่วนนี้ในคำชี้แจงที่ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกชี้แจงว่า ช่วงเวลา 02.45 น. วันที่ 2 กันยายน สายตรวจรถจักรยานยนต์ได้รับแจ้งอุบัติเหตุบริเวณหน้าสำนักงานสรรพากรบนถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบชายเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย จึงประสานกู้ภัย พนักงานสอบสวน และแพทย์เข้าตรวจสอบ
ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ตรวจพบชิ้นส่วนกันชนสีเทาและแผ่นป้ายทะเบียน กต 6098 พิษณุโลก ตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ เมื่อตรวจสอบทะเบียนพบว่าเลขดังกล่าวจดทะเบียนกับรถฮอนด้า แจ๊ส สีดำ แต่รถยนต์ที่หลบหนีจากจุดเกิดเหตุเป็นโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ รุ่นประมาณปี 2549 ตำรวจจึงระบุว่าเป็นการนำทะเบียนของรถคันอื่นมาสวมกับรถคันก่อเหตุ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจตรวจสอบพบว่า รถยนต์ฟอร์จูนเนอร์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ทะเบียน ขตล 490 พิษณุโลก จนมีผู้บาดเจ็บอยู่กลางถนน ต่อมาเวลาประมาณ 02.51 น. รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กพ 3408 ขับมาชนผู้บาดเจ็บซ้ำ
ชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังจากจุดเกิดเหตุไปตามเส้นทางของรถฟอร์จูนเนอร์ ก่อนพบว่ารถคันนี้ขับออกมาจากร้านตะวันแดงก่อนเกิดอุบัติเหตุ จากนั้นจึงติดตามเส้นทางเพื่อหาตัวผู้ขับและรวบรวมหลักฐานในคดี
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกออกคำชี้แจงหลังเกิดกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้ขับรถคันก่อเหตุอาจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ในคำชี้แจงยังไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้ขับหรือยืนยันสถานะว่าเป็นตำรวจหรือไม่
คดีจึงอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของ สภ.เมืองพิษณุโลก ขณะที่ณฐชนนประกาศว่าจะติดตามความคืบหน้าและดูแลสิทธิของครอบครัวผู้เสียหายต่อไป
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แหล่งข้อมูลที่ยืนยันเพิ่มเติม
- กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต 2569
- สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร
- ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เว็บไซต์ทางการ
- ข้อมูลณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ พรรคประชาชน
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