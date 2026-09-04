แฉโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดังในอินเดีย แอบกวาดเส้นตกพื้นรีไซเคิลทำขนม
อินเดียตรวจโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พบเก็บเส้นบะหมี่ตกพื้นมาทำขนม ยึดกว่า 32 ตัน
สำนักงานความปลอดภัยและมาตรฐานอาหารแห่งอินเดีย หรือ เอฟเอสเอสเอไอ เข้าตรวจโรงงานของบริษัท ซีจี ฟู้ดส์ อินเดีย ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ วัยวัย (WAI WAI) ของอินเดียในเมืองรูปันการ์ห์ เขตอัจเมอร์ รัฐราชสถาน หลังเข้าตรวจมาตรฐานการผลิตและสุขอนามัยภายในโรงงาน
เจ้าหน้าที่พบเส้นบะหมี่แตกที่ตกอยู่บนพื้นถูกเก็บกลับมาและนำไปใช้ผลิต บูเจีย ขนมเส้นกรอบที่นิยมรับประทานในอินเดีย โดยเส้นที่เก็บกลับมาไม่ได้ผ่านความร้อนอีกครั้งก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต เอฟเอสเอสเอไอจึงเริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัท
การตรวจสอบยังพบว่าโรงงานผลิตขนมบูเจียสองชนิดภายใต้ชื่อ วัยวัย มามา และ วัยวัย มามา ปุนเต โดยไม่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้โรงงานหยุดผลิตขนมบูเจียที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่ยังพบปัญหาด้านความสะอาด เอกสาร และการควบคุมสัตว์รบกวน รวมถึงพบการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ระบุวันที่ไม่ตรงกับกระบวนการผลิต เอฟเอสเอสเอไอระบุว่าประเด็นเหล่านี้อยู่ในการตรวจสอบตามกฎหมายอาหารของอินเดีย
หลังการตรวจ เจ้าหน้าที่ยึดสินค้าและวัตถุดิบภายในโรงงานรวม 32,107.2 กิโลกรัม หรือประมาณ 32.1 ตัน ในจำนวนนี้มีเส้นบะหมี่แตกแบบเทกองรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังกักสินค้าสำเร็จรูปที่หมดอายุอีก 1,925 กล่อง
เอฟเอสเอสเอไอเก็บตัวอย่างเส้นบะหมี่ ขนมบูเจีย น้ำมันที่ใช้ทอด และบะหมี่ไวไวส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ก่อนตัดสินว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมกับบริษัทหรือไม่
ขณะนี้ยังไม่ควรสรุปว่าสินค้าที่ตรวจพบมีสารอันตรายหรือทำให้ผู้บริโภคเจ็บป่วย เพราะผลตรวจจากห้องปฏิบัติการยังไม่ออก สิ่งที่หน่วยงานอินเดียยืนยันแล้วคือพบปัญหาในกระบวนการผลิต สุขอนามัย การขออนุญาต และสินค้าหมดอายุ
สำหรับคนไทยที่เห็นชื่อ Wai Wai แล้วอาจสงสัยว่าเกี่ยวกับไวไวในไทยหรือไม่ โรงงานที่ถูกตรวจครั้งนี้อยู่ที่อินเดีย และเป็นของบริษัท ซีจี ฟู้ดส์ อินเดีย ในเครือเชาดารี กรุ๊ปจากเนปาล ไม่ใช่โรงงานไวไวในประเทศไทย
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