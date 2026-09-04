ด่วน! “ณัฐวุฒิ” โดนรวบแล้ว ผลักชี้หน้าด่ากลางสื่อ “สมชัย” ยื่นคัดค้านประกันตัว
ด่วน! “ณัฐวุฒิ” โดนรวบแล้ว ผลักชี้หน้าด่ากลางสื่อ “สมชัย” ยื่นคัดค้านประกันตัว ชี้ก่อเหตุหน้าสถานีตำรวจ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
จากกรณีเหตุการณ์ที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถูกนายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ผลักจนตัวล้มไปพร้อมกับจักรยานหน้า สน.ทองหล่อ ขณะปั่นจักรยาน พร้อมกับชี้หน้าต่อว่า และแสดงพฤติกรรมข่มขู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชน จนได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณขา 2 จุด ก่อนที่จะแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุด
ล่าสุด นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน โพสต์ข้อความระบุว่า “ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกุมตัว คุณณัฐวุฒิ วงศ์เนียม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายผู้เสียหาย (อ.สมชัย) ได้ยื่นเรื่อง คัดค้านการประกันตัว เนื่องจากพฤติการณ์ก่อเหตุได้กระทำบริเวณหน้าสถานีตำรวจเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ฯลฯ”
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