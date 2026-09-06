ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ เชลซี พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 อาทิตย์ 6 ก.ย. 22.30 น.
ลอนดอนดาร์บี้ปิดท้ายนัดที่ 3 อาร์เซนอลกับเชลซีชนะ 2 นัดรวดเท่ากัน แต่ต่างกันคนละแบบ ปืนใหญ่ยังไม่เสียประตู ส่วนสิงห์บลูส์ยิงมากที่สุดในลีก
อาร์เซนอล เปิดบ้านสนามเอมิเรตส์ รับมือเชลซี ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
แชมป์เก่าออกสตาร์ตได้ตามคาด ชนะ 2 นัดรวด เก็บ 6 คะแนนเต็ม ยิง 4 ประตูโดยยังไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียว รั้งอันดับ 2 ของตาราง
เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-0 ก่อนบุกไปเฉือนแอสตัน วิลล่า 1-0 ที่วิลล่า พาร์ค
Kai Havertz ยืนเป้า มี Bukayo Saka และ Martin Ødegaard เป็นหัวใจเกมรุก ส่วน Declan Rice คุมแดนกลาง แนวรับมี Gabriel Magalhães กับ Ben White และ David Raya เฝ้าประตู
ฟอร์มล่าสุด เชลซี
สิงห์บลูส์ชนะ 2 นัดรวดเช่นกัน เก็บ 6 คะแนนเต็ม แต่มาในสไตล์ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ยิงไปแล้ว 7 ประตู มากที่สุดในลีก ขณะเดียวกันก็เสียไปแล้ว 5 ประตู
บุกไปชนะฟูแลม 3-2 ก่อนเปิดบ้านเอาชนะไบรท์ตัน 4-3 ในเกมที่มีถึง 7 ประตู
Cole Palmer และ João Pedro นำเกมรุก โดยมี Pedro Neto เติมริมเส้น ส่วนแนวรับเล่นสามกองหลังด้วย Levi Colwill, Wesley Fofana และ Maxence Lacroix
สถิติการพบกัน อาร์เซนอล พบ เชลซี
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 1 มีนาคม 2569 : อาร์เซนอล 2-1 เชลซี
- 30 พฤศจิกายน 2568 : เชลซี 1-1 อาร์เซนอล
- 16 มีนาคม 2568 : อาร์เซนอล 1-0 เชลซี
- 10 พฤศจิกายน 2567 : เชลซี 1-1 อาร์เซนอล
- 23 เมษายน 2567 : อาร์เซนอล 5-0 เชลซี
อาร์เซนอลไม่แพ้เชลซีเลยใน 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 2 และชนะทุกครั้งที่ได้เล่นในบ้าน
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 2 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
อาร์เซนอล
- ผู้รักษาประตู: David Raya
- กองหลัง: Cristhian Mosquera, Ben White, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori
- กองกลาง: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Christos Tzolis
- กองหน้า: Kai Havertz
เชลซี
- ผู้รักษาประตู: Emiliano Martínez
- กองหลัง: Wesley Fofana, Levi Colwill, Maxence Lacroix
- กองกลาง: Malo Gusto, Roméo Lavia, Jorrel Hato, Pedro Neto, Cole Palmer, Morgan Rogers
- กองหน้า: João Pedro
เชลซีเล่นระบบ 3-4-2-1 ในนัดล่าสุด ต่างจากอาร์เซนอลที่ใช้ 4-2-3-1 ตลอดสองนัดแรก
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|อาร์เซนอล พบ เชลซี
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3
|วันเวลา (ไทย)
|อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2569 เวลา 22.30 น.
|สนาม
|เอมิเรตส์ สเตเดียม กรุงลอนดอน
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
สองทีมมี 6 แต้มเท่ากันแต่มาคนละทาง อาร์เซนอลยังไม่เสียประตูเลยใน 2 นัด ส่วนเชลซีเสียไปแล้ว 5 ลูก และสถิติเจอกันก็เข้าทางเจ้าบ้านที่ไม่แพ้มา 5 นัดติด
ทายผล อาร์เซนอล 2-1 เชลซี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด นิวคาสเซิล พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 เสาร์ 5 ก.ย. 18.30 น.
- ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ โคเวนทรี ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 เสาร์ 5 ก.ย. 21.00 น.
- ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 อาทิตย์ 6 ก.ย. 20.00 น.
- ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2026-27 อัปเดตล่าสุด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: