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ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ เชลซี พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 อาทิตย์ 6 ก.ย. 22.30 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 14:30 น.
ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ เชลซี พรีเมียร์ลีก 2026

ลอนดอนดาร์บี้ปิดท้ายนัดที่ 3 อาร์เซนอลกับเชลซีชนะ 2 นัดรวดเท่ากัน แต่ต่างกันคนละแบบ ปืนใหญ่ยังไม่เสียประตู ส่วนสิงห์บลูส์ยิงมากที่สุดในลีก

อาร์เซนอล เปิดบ้านสนามเอมิเรตส์ รับมือเชลซี ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล

แชมป์เก่าออกสตาร์ตได้ตามคาด ชนะ 2 นัดรวด เก็บ 6 คะแนนเต็ม ยิง 4 ประตูโดยยังไม่เสียเลยแม้แต่ลูกเดียว รั้งอันดับ 2 ของตาราง

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เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-0 ก่อนบุกไปเฉือนแอสตัน วิลล่า 1-0 ที่วิลล่า พาร์ค

Kai Havertz ยืนเป้า มี Bukayo Saka และ Martin Ødegaard เป็นหัวใจเกมรุก ส่วน Declan Rice คุมแดนกลาง แนวรับมี Gabriel Magalhães กับ Ben White และ David Raya เฝ้าประตู

ฟอร์มล่าสุด เชลซี

สิงห์บลูส์ชนะ 2 นัดรวดเช่นกัน เก็บ 6 คะแนนเต็ม แต่มาในสไตล์ที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ยิงไปแล้ว 7 ประตู มากที่สุดในลีก ขณะเดียวกันก็เสียไปแล้ว 5 ประตู

บุกไปชนะฟูแลม 3-2 ก่อนเปิดบ้านเอาชนะไบรท์ตัน 4-3 ในเกมที่มีถึง 7 ประตู

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Cole Palmer และ João Pedro นำเกมรุก โดยมี Pedro Neto เติมริมเส้น ส่วนแนวรับเล่นสามกองหลังด้วย Levi Colwill, Wesley Fofana และ Maxence Lacroix

สถิติการพบกัน อาร์เซนอล พบ เชลซี

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 1 มีนาคม 2569 : อาร์เซนอล 2-1 เชลซี
  • 30 พฤศจิกายน 2568 : เชลซี 1-1 อาร์เซนอล
  • 16 มีนาคม 2568 : อาร์เซนอล 1-0 เชลซี
  • 10 พฤศจิกายน 2567 : เชลซี 1-1 อาร์เซนอล
  • 23 เมษายน 2567 : อาร์เซนอล 5-0 เชลซี

อาร์เซนอลไม่แพ้เชลซีเลยใน 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 2 และชนะทุกครั้งที่ได้เล่นในบ้าน

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 2 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

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อาร์เซนอล

  • ผู้รักษาประตู: David Raya
  • กองหลัง: Cristhian Mosquera, Ben White, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori
  • กองกลาง: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Christos Tzolis
  • กองหน้า: Kai Havertz

เชลซี

  • ผู้รักษาประตู: Emiliano Martínez
  • กองหลัง: Wesley Fofana, Levi Colwill, Maxence Lacroix
  • กองกลาง: Malo Gusto, Roméo Lavia, Jorrel Hato, Pedro Neto, Cole Palmer, Morgan Rogers
  • กองหน้า: João Pedro

เชลซีเล่นระบบ 3-4-2-1 ในนัดล่าสุด ต่างจากอาร์เซนอลที่ใช้ 4-2-3-1 ตลอดสองนัดแรก

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน อาร์เซนอล พบ เชลซี
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3
วันเวลา (ไทย) อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2569 เวลา 22.30 น.
สนาม เอมิเรตส์ สเตเดียม กรุงลอนดอน
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

สองทีมมี 6 แต้มเท่ากันแต่มาคนละทาง อาร์เซนอลยังไม่เสียประตูเลยใน 2 นัด ส่วนเชลซีเสียไปแล้ว 5 ลูก และสถิติเจอกันก็เข้าทางเจ้าบ้านที่ไม่แพ้มา 5 นัดติด

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ทายผล อาร์เซนอล 2-1 เชลซี

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 14:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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