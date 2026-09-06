ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 อาทิตย์ 6 ก.ย. 20.00 น.
เอฟเวอร์ตันยังไม่แพ้ใครและอยู่อันดับ 7 เปิดบ้านสนามใหม่รับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เพิ่งถล่มอิปสวิช 5-2 หลังออกสตาร์ตด้วยการแพ้
เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านสนามฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม รับมือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน
ทอฟฟีสีน้ำเงินยังไม่แพ้ใคร เก็บ 4 คะแนนจาก 2 นัด รั้งอันดับ 7 เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 2-0 ก่อนบุกไปเสมอบอร์นมัธ 1-1
เสียเพียง 1 ประตูจาก 2 นัด เป็นตัวเลขเกมรับที่ดีที่สุดกลุ่มหนึ่งของลีก
Thierno Barry ยืนเป้า มี Iliman Ndiaye และ Tyrique George เติมเกมริมเส้น ส่วน Kiernan Dewsbury-Hall คุมกลาง แนวรับมี James Tarkowski กับ Jarrad Branthwaite และ Jordan Pickford เฝ้าประตู
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ปีศาจแดงออกสตาร์ตแบบขึ้นลง บุกไปแพ้ฮัลล์ ซิตี้ 0-2 ในนัดแรก ก่อนกลับมาเปิดบ้านถล่มอิปสวิช ทาวน์ 5-2 เก็บ 3 คะแนน รั้งอันดับ 10
ยิงไปแล้ว 5 ประตู แต่ก็เสียไป 4 ประตู สะท้อนว่าเกมรับยังเป็นจุดที่ต้องแก้
Matheus Cunha ยืนเป้า โดยมี Bryan Mbeumo และ Marcus Rashford เติมเกมริมเส้น ส่วน Bruno Fernandes คุมเกมรุก แนวรับมี Lisandro Martínez และ Harry Maguire โดย Senne Lammens เฝ้าประตู
สถิติการพบกัน เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 23 กุมภาพันธ์ 2569 : เอฟเวอร์ตัน 0-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 24 พฤศจิกายน 2568 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-1 เอฟเวอร์ตัน
- 22 กุมภาพันธ์ 2568 : เอฟเวอร์ตัน 2-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 1 ธันวาคม 2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-0 เอฟเวอร์ตัน
- 9 มีนาคม 2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0 เอฟเวอร์ตัน
แมนฯ ยูไนเต็ดชนะ 3 เอฟเวอร์ตันชนะ 1 และเสมอ 1 แต่ที่น่าสนใจคือสามนัดหลังสุดจบด้วยผลต่างไม่เกิน 1 ประตูทุกนัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 2 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
เอฟเวอร์ตัน
- ผู้รักษาประตู: Jordan Pickford
- กองหลัง: James Garner, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko
- กองกลาง: Harrison Armstrong, Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye, Tyrique George
- กองหน้า: Thierno Barry
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- ผู้รักษาประตู: Senne Lammens
- กองหลัง: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw
- กองกลาง: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford
- กองหน้า: Matheus Cunha
เกมนี้ชนกันระหว่างเกมรับที่แน่นที่สุดกลุ่มหนึ่งของลีกกับเกมรุกที่เพิ่งยิง 5 ประตูในนัดเดียว
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3
|วันเวลา (ไทย)
|อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2569 เวลา 20.00 น.
|สนาม
|ฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
เอฟเวอร์ตันยังไม่แพ้และเสียประตูน้อย ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ดยิงเก่งแต่เกมรับยังรั่ว สถิติสามนัดหลังสุดที่จบด้วยผลต่างประตูเดียวก็ชี้ไปทางเกมสูสี
ทายผล เอฟเวอร์ตัน 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
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