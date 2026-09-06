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ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 อาทิตย์ 6 ก.ย. 20.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 12:00 น.
ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก 2026

เอฟเวอร์ตันยังไม่แพ้ใครและอยู่อันดับ 7 เปิดบ้านสนามใหม่รับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่เพิ่งถล่มอิปสวิช 5-2 หลังออกสตาร์ตด้วยการแพ้

เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านสนามฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม รับมือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน

ทอฟฟีสีน้ำเงินยังไม่แพ้ใคร เก็บ 4 คะแนนจาก 2 นัด รั้งอันดับ 7 เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 2-0 ก่อนบุกไปเสมอบอร์นมัธ 1-1

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เสียเพียง 1 ประตูจาก 2 นัด เป็นตัวเลขเกมรับที่ดีที่สุดกลุ่มหนึ่งของลีก

Thierno Barry ยืนเป้า มี Iliman Ndiaye และ Tyrique George เติมเกมริมเส้น ส่วน Kiernan Dewsbury-Hall คุมกลาง แนวรับมี James Tarkowski กับ Jarrad Branthwaite และ Jordan Pickford เฝ้าประตู

ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ปีศาจแดงออกสตาร์ตแบบขึ้นลง บุกไปแพ้ฮัลล์ ซิตี้ 0-2 ในนัดแรก ก่อนกลับมาเปิดบ้านถล่มอิปสวิช ทาวน์ 5-2 เก็บ 3 คะแนน รั้งอันดับ 10

ยิงไปแล้ว 5 ประตู แต่ก็เสียไป 4 ประตู สะท้อนว่าเกมรับยังเป็นจุดที่ต้องแก้

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Matheus Cunha ยืนเป้า โดยมี Bryan Mbeumo และ Marcus Rashford เติมเกมริมเส้น ส่วน Bruno Fernandes คุมเกมรุก แนวรับมี Lisandro Martínez และ Harry Maguire โดย Senne Lammens เฝ้าประตู

สถิติการพบกัน เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 23 กุมภาพันธ์ 2569 : เอฟเวอร์ตัน 0-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
  • 24 พฤศจิกายน 2568 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-1 เอฟเวอร์ตัน
  • 22 กุมภาพันธ์ 2568 : เอฟเวอร์ตัน 2-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
  • 1 ธันวาคม 2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-0 เอฟเวอร์ตัน
  • 9 มีนาคม 2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0 เอฟเวอร์ตัน

แมนฯ ยูไนเต็ดชนะ 3 เอฟเวอร์ตันชนะ 1 และเสมอ 1 แต่ที่น่าสนใจคือสามนัดหลังสุดจบด้วยผลต่างไม่เกิน 1 ประตูทุกนัด

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 2 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

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เอฟเวอร์ตัน

  • ผู้รักษาประตู: Jordan Pickford
  • กองหลัง: James Garner, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko
  • กองกลาง: Harrison Armstrong, Merlin Röhl, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye, Tyrique George
  • กองหน้า: Thierno Barry

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

  • ผู้รักษาประตู: Senne Lammens
  • กองหลัง: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw
  • กองกลาง: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Marcus Rashford
  • กองหน้า: Matheus Cunha

เกมนี้ชนกันระหว่างเกมรับที่แน่นที่สุดกลุ่มหนึ่งของลีกกับเกมรุกที่เพิ่งยิง 5 ประตูในนัดเดียว

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน เอฟเวอร์ตัน พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3
วันเวลา (ไทย) อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2569 เวลา 20.00 น.
สนาม ฮิลล์ ดิกคินสัน สเตเดียม เมืองลิเวอร์พูล
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

เอฟเวอร์ตันยังไม่แพ้และเสียประตูน้อย ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ดยิงเก่งแต่เกมรับยังรั่ว สถิติสามนัดหลังสุดที่จบด้วยผลต่างประตูเดียวก็ชี้ไปทางเกมสูสี

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ทายผล เอฟเวอร์ตัน 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 06 ก.ย. 2569 12:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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