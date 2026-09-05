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ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ โคเวนทรี ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 เสาร์ 5 ก.ย. 21.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 05 ก.ย. 2569 13:00 น.
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ โคเวนทรี ซิตี้ พรีเมียร์ลีก 2026

จ่าฝูงแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะ 2 นัดรวด ยิง 6 ประตู เปิดบ้านรับโคเวนทรี ซิตี้ ทีมน้องใหม่ที่แพ้ 2 นัดรวดและยังไม่ยิงประตูได้เลยในฤดูกาลนี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านสนามเอติฮัด รับมือโคเวนทรี ซิตี้ ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา 15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ซิตี้

เรือใบสีฟ้าออกสตาร์ตได้สมบูรณ์แบบ ชนะทั้ง 2 นัด เก็บ 6 คะแนนเต็ม ยิงไปแล้ว 6 ประตู มากที่สุดร่วมในลีก และรั้งจ่าฝูงด้วยผลต่างประตู +4

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เปิดบ้านชนะบอร์นมัธ 2-1 ก่อนบุกไปถล่มคริสตัล พาเลซ 4-1 ที่เซลเฮิร์ส พาร์ค

Erling Haaland ยืนเป้าตามเดิม โดยมี Phil Foden, Rayan Cherki และ Antoine Semenyo เป็นแนวรุก ส่วน Gianluigi Donnarumma เฝ้าประตู และแนวรับมี Rúben Dias กับ Marc Guéhi

ฟอร์มล่าสุด โคเวนทรี ซิตี้

ทีมน้องใหม่กลับสู่ลีกสูงสุดด้วยการออกสตาร์ตที่หนักหน่วง แพ้อาร์เซนอล 0-3 ในนัดเปิดฤดูกาล ตามด้วยเปิดบ้านแพ้ฮัลล์ ซิตี้ 0-1

สองนัดแรกยังไม่มีคะแนนและยังไม่มีประตู ทำให้รั้งอันดับ 17 ด้วยผลต่างประตู -4

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Taiwo Awoniyi รับหน้าที่ศูนย์หน้า มี Ephron Mason-Clark และ Loum Tchaouna เติมเกมริมเส้น ส่วน Matt Grimes คุมจังหวะแดนกลาง และ Carl Rushworth เฝ้าประตู

สถิติการพบกัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ โคเวนทรี ซิตี้

ทั้งสองทีมไม่เคยพบกันในศึกพรีเมียร์ลีกตลอด 7 ฤดูกาลหลังสุดที่ตรวจสอบข้อมูลได้ เนื่องจากโคเวนทรี ซิตี้ เพิ่งเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาลนี้

เกมวันเสาร์จึงเป็นการพบกันครั้งแรกของสองทีมในรอบหลายปี และเป็นการมาเยือนเอติฮัดครั้งแรกของโคเวนทรีในยุคพรีเมียร์ลีกสมัยใหม่

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 2 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

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แมนเชสเตอร์ ซิตี้

  • ผู้รักษาประตู: Gianluigi Donnarumma
  • กองหลัง: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol
  • กองกลาง: Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo
  • กองหน้า: Erling Haaland

โคเวนทรี ซิตี้

  • ผู้รักษาประตู: Carl Rushworth
  • กองหลัง: Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Aurèle Amenda, Jay Dasilva
  • กองกลาง: Matt Grimes, Caleb Yirenkyi, Jack Rudoni, Loum Tchaouna, Ephron Mason-Clark
  • กองหน้า: Taiwo Awoniyi

โจทย์ของโคเวนทรีชัดเจน คือต้องหาประตูแรกของฤดูกาลให้ได้ และต้องทำในสนามที่ยากที่สุดสนามหนึ่งของลีก

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ โคเวนทรี ซิตี้
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3
วันเวลา (ไทย) เสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 21.00 น.
สนาม เอติฮัด สเตเดียม เมืองแมนเชสเตอร์
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

ช่องว่างระหว่างสองทีมกว้างมากในทุกด้าน ซิตี้ยิง 6 เสีย 2 ส่วนโคเวนทรียิง 0 เสีย 4 และยังไม่มีคะแนน

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ทายผล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 โคเวนทรี ซิตี้

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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