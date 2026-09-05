ดูบอลสด นิวคาสเซิล พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 เสาร์ 5 ก.ย. 18.30 น.
เกมเปิดหัววันเสาร์ นิวคาสเซิลเก็บ 4 แต้มจาก 2 นัดแรก เปิดบ้านรับบอร์นมัธที่ยังไม่ชนะ แต่สถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุดสาลิกาดงยังไม่เคยเอาชนะได้เลย
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดบ้านสนามเซนต์ เจมส์ พาร์ค รับมือบอร์นมัธ ในศึกพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา 12.30 น. ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด นิวคาสเซิล
สาลิกาดงเก็บ 4 คะแนนจาก 2 นัดแรก รั้งอันดับ 6 ของตาราง เปิดฤดูกาลด้วยการเสมอลิเวอร์พูล 2-2 ก่อนบุกไปถล่มท็อตแนม 2-0 ที่ลอนดอน
Yoane Wissa ยืนเป้าตัวเดียว โดยมี Anthony Elanga และ Harvey Barnes เติมเกมริมเส้น ส่วน Joe Willock กับ Nico González คุมแดนกลาง แนวรับมี Sven Botman และ Malick Thiaw ยืนคู่กลาง
การเก็บคลีนชีตที่ลอนดอนเป็นสัญญาณที่ดี หลังนัดแรกเสียถึง 2 ประตูให้ลิเวอร์พูล
ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ
เชอร์รีส์ยังไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้ เก็บได้เพียง 1 คะแนน รั้งอันดับ 14 จากการแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2 และเปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 1-1
Evanilson ทำหน้าที่ศูนย์หน้า มี Justin Kluivert และ Rayan เป็นตัวรุก ส่วน Lewis Cook กับ Alex Scott คุมกลาง แนวรับมี James Hill และ António Silva โดย Djordje Petrovic เฝ้าประตู
แม้ผลงานยังไม่ดี แต่บอร์นมัธเสียเพียง 3 ประตูจาก 2 นัด ซึ่งไม่ได้แย่เมื่อเทียบกับทีมท้ายตาราง
สถิติการพบกัน นิวคาสเซิล พบ บอร์นมัธ
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 18 เมษายน 2569 : นิวคาสเซิล 1-2 บอร์นมัธ
- 21 กันยายน 2568 : บอร์นมัธ 0-0 นิวคาสเซิล
- 18 มกราคม 2568 : นิวคาสเซิล 1-4 บอร์นมัธ
- 25 สิงหาคม 2567 : บอร์นมัธ 1-1 นิวคาสเซิล
- 17 กุมภาพันธ์ 2567 : นิวคาสเซิล 2-2 บอร์นมัธ
ตัวเลขชุดนี้อ่านไม่ยาก บอร์นมัธชนะ 2 เสมอ 3 ส่วนนิวคาสเซิลยังไม่ชนะเลยแม้แต่นัดเดียวใน 5 ครั้งหลังสุด และเคยแพ้คาบ้านถึง 1-4
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 2 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
- ผู้รักษาประตู: Lukás Hornícek
- กองหลัง: Amar Dedic, Sven Botman, Malick Thiaw, Lewis Hall
- กองกลาง: Lewis Miley, Nico González, Joe Willock, Anthony Elanga, Harvey Barnes
- กองหน้า: Yoane Wissa
บอร์นมัธ
- ผู้รักษาประตู: Djordje Petrovic
- กองหลัง: Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert
- กองกลาง: Lewis Cook, Alex Scott, Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Rayan
- กองหน้า: Evanilson
คำถามของเกมนี้คือนิวคาสเซิลจะแก้โจทย์บอร์นมัธได้หรือยัง หลังเจอกันมา 5 นัดแล้วยังหาทางชนะไม่ได้
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|นิวคาสเซิล พบ บอร์นมัธ
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 3
|วันเวลา (ไทย)
|เสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 เวลา 18.30 น.
|สนาม
|เซนต์ เจมส์ พาร์ค เมืองนิวคาสเซิล
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
ฟอร์มปัจจุบันเข้าทางเจ้าบ้านชัดเจน นิวคาสเซิลมี 4 แต้ม บอร์นมัธมี 1 แต้ม และเพิ่งเก็บคลีนชีตนอกบ้านมา แต่สถิติเจอกันบอกตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง
ทายผล นิวคาสเซิล 2-1 บอร์นมัธ
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