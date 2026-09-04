วันสุดท้าย “โอปอล สุชาตา” ในฐานะ Miss World 2025 พรุ่งนี้ส่งต่อมงกุฎที่เวียดนาม
โอปอล สุชาตา นับถอยหลังวันสุดท้ายก่อนส่งมอบมงกุฎ Miss World 2025 ที่เวียดนาม หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นหญิงไทยคนแรกคว้ามงฟ้า พร้อมเดินหน้าภารกิจด้านสุขภาพผู้หญิงตลอดการครองมงกุฎ
วันนี้ 4 กันยายน 2569 เป็นวันเต็มวันสุดท้ายของ “โอปอล” สุชาตา ช่วงศรี ในฐานะเจ้าของตำแหน่ง Miss World 2025 ก่อนที่เธอจะขึ้นเวที Miss World 2026 รอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน ที่ประเทศเวียดนาม เพื่อทำหน้าที่สำคัญครั้งสุดท้าย คือการมอบมงกุฎให้ผู้ชนะคนใหม่
โอปอลสร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 ที่เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย หลังได้รับตำแหน่ง Miss World คนที่ 72 จากผู้เข้าประกวด 108 ประเทศและดินแดน และกลายเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎ Miss World นับตั้งแต่ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าประกวด
ตลอดการดำรงตำแหน่งกว่า 1 ปี โอปอลเดินทางทำหน้าที่ในหลายประเทศ พร้อมขับเคลื่อนโครงการ Beauty With a Purpose โดยเฉพาะงานด้านสุขภาพผู้หญิงและการรณรงค์มะเร็งเต้านมผ่านโครงการ Opal For HER ซึ่งมีที่มาจากประสบการณ์ของเธอเอง หลังเคยเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมเมื่ออายุ 16 ปี
โครงการของโอปอลต่อยอดไปสู่การให้ความรู้เรื่องการตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรก รวมถึงการสนับสนุนการตรวจคัดกรองฟรีผ่านหน่วยแมมโมแกรมเคลื่อนที่ในประเทศไทย
ช่วงสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง โอปอลเดินทางมายังเวียดนามเพื่อร่วมกิจกรรม Miss World 2026 ซึ่งเป็นการประกวดฉลองครบรอบ 75 ปีขององค์กร โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน เธอยังปรากฏตัวในกิจกรรม Top Model Challenge ที่ญาจาง ทั้งในฐานะผู้ร่วมเดินแบบและกรรมการ
รอบชิงชนะเลิศ Miss World 2026 จะจัดขึ้นวันที่ 5 กันยายน ที่ญาจาง ประเทศเวียดนาม โดยผู้ชนะคนใหม่จะได้รับมงกุฎต่อจากโอปอล เป็นการปิดภารกิจของหญิงไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดบนเวที Miss World อย่างเป็นทางการ
จากวันที่ประเทศไทยได้มงกุฎ Miss World เป็นครั้งแรก จนถึงวันที่ต้องส่งต่อมงกุฎ โอปอลกำลังเดินมาถึงช่วงสุดท้ายของบทบาทที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความฝันของวงการนางงามไทย
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