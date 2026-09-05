ถ่ายทอดสด Miss world 2026 รอบตัดสิน เชียร์ “น้ำผึ้ง กานต์ธีรา” ลุ้นมงฟ้า
ถ่ายทอดสด Miss World 2026 เชียร์สาวไทย “น้ำผึ้ง กานต์ธีรา” ลุ้นมงกุฎฟ้า ย้อนคำตอบประทับใจ “โอปอล สุชาตา” ก่อนอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์อย่างเป็นทางการ
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 นี้ แฟนคลับนางงามชาวไทยเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้สนั่นในการประกวดรอบตัดสิน MISS WORLD’S 75th ANNIVERSARY EDITION เพื่อส่งกำลังใจให้ น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล ตัวแทนสาวไทยลุ้นคว้ามงกุฎฟ้า พร้อมร่วมเป็นเกียรติในวินาทีประวัติศาสตร์ของ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 อำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด
การประกวดรอบตัดสินจะเริ่มในวันที่ 5 ก.ย. 2569 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมฟรีผ่านช่องทางดังนี้
- ช่อง True4U (กดหมายเลข 24)
- ช่อง TrueVisions X-Zyte
- แอปพลิเคชัน TrueVisions NOW
ย้อนผลงานโดดเด่น “น้ำผึ้ง กานต์ธีรา” บนเวทีโลก
ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนของการเก็บตัว ผู้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายด้าน ทั้งการแนะนำตัว แข่งขันกีฬา รอบสัมภาษณ์ และโครงการ Beauty With a Purpose ซึ่งสาวน้ำผึ้งได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ทะลุ Top 5 Multimedia Award
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 กองประกวดประกาศรายชื่อ 5 คนสุดท้ายโซนเอเชียและโอเชียเนียเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 สาวไทยผ่านเข้ารอบร่วมกับ อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย และนิวซีแลนด์ จากการใช้แพลตฟอร์มนำเสนอตัวตนและโครงการเพื่อสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ สม่ำเสมอ และเชื่อมโยงกับผู้ชม
โชว์หัตถศิลป์ไทยในรอบ Top Model
น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เฉิดฉายในชุดตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ (Mudmee Silk) โทนสีแดงเบอร์กันดี โดดเด่นด้วยดีไซน์ช่วงบนแบบ Deconstruction ผสานงาน Patchwork จากผ้าท้องถิ่นชาวเขาปักลวดลายประณีต ประดับด้วยปีกแมลงทับ (Jewel Beetle Wings) ได้แรงบันดาลใจจากความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถ่ายทอดเรื่องราวผ้าไทย งานฝีมือ และความงดงามแบบไทย สู่สายตาชาวโลก
สะกดสายตารอบ Dances of the World
สาวน้ำผึ้งปรากฏตัวในชุดไทยจักรพรรดิสุดสง่างาม พร้อมโชว์ลีลาการเต้นที่อ่อนช้อยและทรงพลัง ท่ามกลางสายตาผู้ชมในงานกว่า 10,000 คน
วิธีโหวตส่งพลังใจให้ตัวแทนประเทศไทย
แฟน ๆ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสาวไทยได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
- โหวตแบบเสียเงิน : ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ https://missworld.1voting.com โดยเลือกแพ็กเกจ กรอกอีเมล และชำระเงิน (รองรับ Apple Pay, Google Pay, บัตรเครดิต/เดบิต)
- โหวตฟรีผ่านแอป lZone : สมัครสมาชิกและยืนยันอีเมล (หรือล็อกอินผ่าน Google/Apple/Eventista) จากนั้นเลือก EVENT > ค้นหา Miss World 2026 > Thailand แล้วกดโหวต (คะแนนจะถูกบันทึกอัตโนมัติ)
ย้อนรอยวินาทีประวัติศาสตร์ “โอปอล สุชาตา” คว้ามงฟ้า
นอกจากการลุ้นมงกุฎในปีนี้ ยังเป็นโมเมนต์ที่คนไทยจะได้ร่วมอำลาตำแหน่งของ โอปอล สุชาตา หลังสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎแรกให้ประเทศไทย หากย้อนกลับไปในรอบ 8 คนสุดท้าย (บราซิล, มาร์ตินีก, เอธิโอเปีย, นามิเบีย, โปแลนด์, ยูเครน, ฟิลิปปินส์, ไทย) โอปอลได้รับคำถามว่า คุณคิดว่าคุณควรได้เป็นมิสเวิลด์ตัวแทนจากเอเชียและโอเชียเนียหรือไม่?
สาวโอปอล ตอบว่า การดูแลสวนดอกไม้ให้งดงามและยั่งยืน ต้องมีคนคอยรดน้ำและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง บทบาทนี้ไม่ใช่แค่ตำแหน่ง แต่คือการทำให้ผู้คนสัมผัสได้ว่าเธอพร้อมยืนหยัดเคียงข้างผ่านโครงการ Beauty with a Purpose การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคือการมอบชีวิตและความฝันคืนแก่ผู้ที่เคยสูญเสีย เพื่อเป็นแสงแห่งความหวังจนลมหายใจสุดท้าย
คำตอบนี้ส่งให้เธอทะลุเข้าสู่รอบ 4 คนสุดท้าย และต้องตอบคำถามชี้ชะตาที่ว่า “การเดินทางครั้งนี้สอนคุณอย่างไรเกี่ยวกับความจริง และความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการกำหนดเรื่องราวที่ถูกเล่าขาน”
ตัวแทนสาวไทยฝากข้อคิดที่ทรงพลังไว้ว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความจริง และการเป็นบุคคลต้นแบบให้ผู้อื่นยึดถือเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออายุเท่าไหร่ วิธีที่ดีที่สุดในการนำทางผู้คนคือการเป็นผู้นำผ่านความอ่อนโยน เพราะการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดเสมอ
ด้วยวิสัยทัศน์และคำตอบที่ลึกซึ้งนี้ ทำให้ผลการตัดสินในค่ำคืนนั้นออกมาว่า รองอันดับ 3 ได้แก่ มาร์ตินีก, รองอันดับ 2 ได้แก่ โปแลนด์, รองอันดับ 1 ได้แก่ เอธิโอเปีย และมงกุฎ Miss World ตกเป็นของ โอปอล สุชาตา แบบสมมงและครองใจคนทั่วโลกมาจนถึงวันอำลาตำแหน่งอย่างสมเกียรติ
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