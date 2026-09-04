นักเรียนโรงเรียนย่านบางกรวย โพสต์รูปปืน ตำรวจตรวจแล้ว ไม่มีอาวุธจริง
ตำรวจ สภ.ปลายบาง เข้าตรวจสอบโรงเรียนแห่งหนึ่งในนนทบุรี หลังนักเรียนโพสต์ภาพปืนลงโซเชียลมีเดีย เจ้าตัวยืนยันนำภาพมาจากอินเทอร์เน็ต
ตำรวจ สภ.ปลายบาง เข้าตรวจสอบโรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ช่วงเช้าวันที่ 4 กันยายน 2569 หลังมีผู้พบว่านักเรียนคนหนึ่งโพสต์ภาพอาวุธปืนลงโซเชียลมีเดีย จนผู้ปกครองเกิดความกังวลและมีการแชร์เรื่องนี้ต่อกัน
เจ้าหน้าที่พบตัวนักเรียนและเชิญพ่อแม่มาพูดคุยที่โรงเรียน เพื่อสอบถามว่าภาพมาจากไหน และตรวจสอบว่านักเรียนมีอาวุธปืนอยู่จริงหรือไม่
พ.ต.อ.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ ผู้กำกับการ สภ.ปลายบาง เปิดเผยว่า นักเรียนยืนยันว่าคัดลอกภาพปืนมาจากอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่ปืนของตัวเอง และไม่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง
ตำรวจตรวจสอบโพสต์แล้วไม่พบข้อความข่มขู่ว่าจะยิง ทำร้าย หรือก่อเหตุกับบุคคลใด
เจ้าหน้าที่ยังสอบถามพ่อและแม่ของนักเรียนเรื่องอาวุธปืนภายในบ้าน ทั้งคู่ยืนยันว่าครอบครัวไม่มีปืนอยู่ในครอบครอง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ตำรวจจึงยังไม่พบว่านักเรียนมีอาวุธปืนจริง และไม่พบข้อความที่ระบุว่าจะก่อเหตุรุนแรง เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์และประสานกับโรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยชื่อโรงเรียนและตัวตนของนักเรียนต่อสาธารณะ
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