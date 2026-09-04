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ค่ายยักษ์ยังทรุด โฟล์คสวาเกน จ่อลดคนเพิ่ม 5 หมื่นตำแหน่ง รถยุโรปทรุดหนักสู้จีนไม่ไหว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 15:16 น.

วิกฤตฟ้าผ่ายานยนต์ Volkswagen เดินหน้าแผนลดคน 50,000 ตำแหน่ง สังเวยวิกฤตรถยุโรป รวมแผนเดิมพุ่งแตะ 1 แสนตำแหน่ง

โฟล์คสวาเกน กรุ๊ป เตรียมลดตำแหน่งงานทั่วโลกเพิ่มประมาณ 50,000 ตำแหน่ง หลังคณะกรรมการกำกับดูแลอนุมัติแผน ฟิวเจอร์ แพลน 2030 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 บริษัทต้องการลดต้นทุนและปรับขนาดธุรกิจให้เหมาะกับตลาดรถยนต์ที่เติบโตช้าลง โดยเฉพาะในยุโรปและจีน

แผนใหม่เกิดขึ้นต่อจากการลดพนักงานประมาณ 50,000 ตำแหน่งที่โฟล์คสวาเกนตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ครอบคลุมโฟล์คสวาเกน อาวดี้ ปอร์เช่ และบริษัทซอฟต์แวร์คาเรียดในเยอรมนี โดยตั้งเป้าดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2573 ก่อนหน้านี้บริษัทใช้วิธีสมัครใจและเกษียณก่อนกำหนดเป็นหลัก และมีพนักงานตอบรับข้อตกลงแล้วประมาณ 37,000 คน

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รอยเตอร์สรายงานว่า หากรวมแผนเดิมกับการลดตำแหน่งงานรอบใหม่ จำนวนงานที่โฟล์คสวาเกนอาจลดลงรวมประมาณ 100,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เป็นเป้าหมายการปรับกำลังคนในระยะหลายปี ไม่ใช่การเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดพร้อมกัน

สาเหตุหลักมาจากต้นทุนของบริษัทที่สูงเกินไป ขณะที่ตลาดรถยนต์ยุโรปเติบโตช้า โฟล์คสวาเกนยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์จีนที่รุกตลาดทั้งในจีนและยุโรป ส่วนธุรกิจในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากภาษีนำเข้า ปัจจัยเหล่านี้กดดันกำไรของบริษัทต่อเนื่อง

ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2569 แสดงให้เห็นแรงกดดันดังกล่าว โฟล์คสวาเกนมีรายได้ 158.1 พันล้านยูโร ใกล้เคียงกับปีก่อน แต่กำไรจากการดำเนินงานลดลง 11.6% เหลือ 5.9 พันล้านยูโร

โฟล์คสวาเกนจึงไม่ได้ลดเฉพาะพนักงาน บริษัทจะลดจำนวนรุ่นรถสูงสุด 50% และลดตัวเลือกย่อยของรถ เช่น รุ่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ สูงสุด 75% เพื่อให้การพัฒนาและการผลิตซับซ้อนน้อยลง

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บริษัทยังเตรียมลดกำลังการผลิตให้รองรับรถประมาณ 9 ล้านคันต่อปี ก่อนเกิดโควิด โฟล์คสวาเกนเคยลงทุนโรงงานให้รองรับการผลิตประมาณ 12 ล้านคันต่อปี แต่ตลาดปัจจุบันไม่ต้องการรถในระดับเดิม บริษัทจึงต้องลดกำลังผลิตส่วนเกินในยุโรปและจีน

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับโฟล์คสวาเกนเพียงรายเดียว อุตสาหกรรมรถยนต์ยุโรปกำลังลดกำลังคนพร้อมกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งยุโรป หรือ ซีแอลอีพีเอ ระบุว่า บริษัทซัพพลายเออร์รถยนต์ในยุโรปประกาศลดงานประมาณ 54,000 ตำแหน่งในปี 2567 และอีก 50,000 ตำแหน่งในปี 2568 รวม 104,000 ตำแหน่งภายในสองปี ขณะที่ปี 2568 มีการประกาศสร้างงานใหม่เพียงประมาณ 7,000 ตำแหน่ง

แรงกดดันยังต่อเนื่องในปี 2569 ผลสำรวจของซีแอลอีพีเอพบว่า 24% ของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์คาดว่าจะขาดทุนในปีนี้ และ 76% คาดว่าจะมีอัตรากำไรต่ำกว่า 5% ซึ่งเป็นระดับที่สมาคมมองว่าไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนระยะยาว

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อุตสาหกรรมรถยนต์ยังมีความสำคัญต่อการจ้างงานในยุโรป สมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งยุโรป หรือ เอซีอีเอ ระบุว่า อุตสาหกรรมนี้รองรับการจ้างงานประมาณ 13.6 ล้านคน และงานผลิตรถยนต์โดยตรงคิดเป็น 8.1% ของงานภาคการผลิตทั้งหมดในสหภาพยุโรป

การลดพนักงานรอบใหม่ของโฟล์คสวาเกนจึงเกิดขึ้นในช่วงที่ธุรกิจรถยนต์ยุโรปต้องลดต้นทุนพร้อมกับลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีใหม่ บริษัทต้องทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน เพราะยังต้องแข่งขันกับผู้ผลิตจีนที่ขยายตัวเร็วขึ้นในตลาดโลก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 15:15 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 15:16 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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