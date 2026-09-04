เพื่อนบ้านแสบ ยืนฉี่ใส่รองเท้าหน้าห้องคนอื่น เขย่าประตูดังลั่น ทำเด็กสะดุ้งตื่น
เพื่อนบ้านแสบ ยืนฉี่ใส่รองเท้าหน้าห้องคนอื่น เขย่าประตูดังลั่น ทำเด็กสะดุ้งตื่น เจ้าของห้องเผยเจอแบบนี้บ่อยมาก ล่าสุดแจ้งความแล้ว
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นชายรายหนึ่งสวมเสื้อยืดสีส้ม ยืนปัสสาวะบริเวณหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่ง พร้อมพยายามดึงประตู โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา พร้อมระบุว่า
“#ปัญหาโลกแตกปัญหาเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านแบบนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้แน่นอน ตี 4 กว่า ๆ มาเยี่ยวใส่รองเท้าหน้าห้องไม่พอ เขย่าประตูดังลั่น ห้องผมมีลูกเล็ก 5 เดือน ที่ผมไม่เปิดประตูเพราะมีลูกเล็ก เพราะตอนแรกไม่รู้ว่าใคร เจอเพื่อนบ้านแบบนี้ควรทำยังไงดีครับ
เรื่องเขย่าประตูครั้งแรก แต่เรื่องเยี่ยวนี่น่าจะหลายครั้งแล้ว เพราะเวลาออกไปทำงานตอนเช้า รองเท้าเปียกบ่อยมาก ก็คิดว่าแมวเยี่ยวใส่ เพราะที่ตึกแมวเยอะ แต่ความจริงไม่ใช่แมวเลย คนมาเยี่ยว รอบนี่ที่รู้เพราะมันเขย่าประตู พยายามจะเข้ามาในห้อง เพราะลูกสดุ้งเลย ลุกขึ้นมายืนแต่ไม่กล้าเปิด เพราะห่วงความปลอดภัยของลูกกับเมีย ถ้าลูกผมไม่อยู่นะ เรียบร้อยโดนแน่นอนครับ ตอนนี้แจ้งความแล้วเรียบร้อยครับ”
จากโพสต์ดังกล่าวผู้ใช้ต่างแสดงความคิดเห็นคาดว่าชายดังกล่าวอาจกำลังอยู่ในอาการมึนเมา บางส่วนมองว่าอาจมีอาการป่วย ขณะที่ส่วนหนึ่งกังวลในเรื่องของความปลอดภัยถ้าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น
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