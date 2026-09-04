แอฟ ทักษอร ภูมิใจ น้องปีใหม่ คว้าเหรียญเงินแข่งเต้นระดับประเทศ สวยเก่งครบเครื่อง

แอฟ ทักษอร ปลื้ม น้องปีใหม่ ลูกสาวคนเก่งคว้ารางวัลเหรียญเงินจากเวทีแข่งเต้นระดับประเทศ โซเชียลแห่ชมสวยเก่าครบเครื่อง
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง ๆ สำหรับ น้องปีใหม่ ลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาว แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ที่นับวันยิ่งฉายแววความเก่งและกล้าแสดงออกตามรอยคุณแม่มาติด ๆ ล่าสุดก็ทำเอาคนเป็นแม่ยิ้มแก้มปริด้วยความภาคภูมิใจสุด ๆ เมื่อลูกสาวสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันเต้นระดับประเทศมาครองได้สำเร็จ
แอฟ ทักษอร ได้โพสต์ภาพโมเมนต์แห่งความสุขผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว aff_taksaorn อวดความสำเร็จของน้องปีใหม่และเพื่อนร่วมทีม ที่กำลังโชว์เหรียญเงินพร้อมใบประกาศนียบัตรด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ หลังเข้าร่วมประชันสเต็ปแดนซ์บนเวที Thailand Challenge Cup Dance Competition ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการค้นหาตัวแทนไปแข่งขันรอบไฟนอล ณ ฮ่องกง
ในการแข่งขันครั้งนี้ น้องปีใหม่และเพื่อน ๆ ปรากฏตัวในชุดเต้นสีดำตัดแดง ปักเลื่อมระยิบระยับสวยงาม ฉายออร่าความสดใสและพกพาความมั่นใจมาเต็มร้อยเพื่อวาดลวดลายบนเวที แม่แอฟได้เขียนข้อความบรรยายความรู้สึกถึงลูกสาวและทีมงานเบื้องหลังด้วยความปลื้มใจว่า
“Thailand Challenge Cup Dance Competition เวทีนี้ได้เหรียญเงินกับเพื่อนร่วมทีมที่น่ารัก ปีใหม่แฮปปี้ที่ได้ฝึกซ้อมและอยู่บนเวทีกับจาติม & ออกัสค่ะ ขอบคุณคุณครูโม่ คุณครูโฟน ที่ทุ่มเทให้เด็ก ๆ นะคะ ผิดพลาดประการใดขออภัย ไว้เจอกันเวทีหน้าสู้ต่อไปค่ะ”
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จที่น่าชื่นชมของน้องปีใหม่ที่นอกจากจะตั้งใจฝึกซ้อมแล้ว ยังมีความสุขกับการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ งานนี้แฟนคลับต่างเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถของคนเก่งของแม่แอฟกันอย่างล้นหลาม
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