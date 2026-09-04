ข่าวดาราบันเทิง

แอฟ ทักษอร ภูมิใจ น้องปีใหม่ คว้าเหรียญเงินแข่งเต้นระดับประเทศ สวยเก่งครบเครื่อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 15:28 น.
น้องปีใหม่ ลูกสาวแอฟ ทักษอร แข่งเต้นคว้าเหรียญเงิน

แอฟ ทักษอร ปลื้ม น้องปีใหม่ ลูกสาวคนเก่งคว้ารางวัลเหรียญเงินจากเวทีแข่งเต้นระดับประเทศ โซเชียลแห่ชมสวยเก่าครบเครื่อง

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง ๆ สำหรับ น้องปีใหม่ ลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาว แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ที่นับวันยิ่งฉายแววความเก่งและกล้าแสดงออกตามรอยคุณแม่มาติด ๆ ล่าสุดก็ทำเอาคนเป็นแม่ยิ้มแก้มปริด้วยความภาคภูมิใจสุด ๆ เมื่อลูกสาวสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันเต้นระดับประเทศมาครองได้สำเร็จ

แอฟ ทักษอร ได้โพสต์ภาพโมเมนต์แห่งความสุขผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว aff_taksaorn อวดความสำเร็จของน้องปีใหม่และเพื่อนร่วมทีม ที่กำลังโชว์เหรียญเงินพร้อมใบประกาศนียบัตรด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ หลังเข้าร่วมประชันสเต็ปแดนซ์บนเวที Thailand Challenge Cup Dance Competition ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการค้นหาตัวแทนไปแข่งขันรอบไฟนอล ณ ฮ่องกง

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ในการแข่งขันครั้งนี้ น้องปีใหม่และเพื่อน ๆ ปรากฏตัวในชุดเต้นสีดำตัดแดง ปักเลื่อมระยิบระยับสวยงาม ฉายออร่าความสดใสและพกพาความมั่นใจมาเต็มร้อยเพื่อวาดลวดลายบนเวที แม่แอฟได้เขียนข้อความบรรยายความรู้สึกถึงลูกสาวและทีมงานเบื้องหลังด้วยความปลื้มใจว่า

“Thailand Challenge Cup Dance Competition เวทีนี้ได้เหรียญเงินกับเพื่อนร่วมทีมที่น่ารัก ปีใหม่แฮปปี้ที่ได้ฝึกซ้อมและอยู่บนเวทีกับจาติม & ออกัสค่ะ ขอบคุณคุณครูโม่ คุณครูโฟน ที่ทุ่มเทให้เด็ก ๆ นะคะ ผิดพลาดประการใดขออภัย ไว้เจอกันเวทีหน้าสู้ต่อไปค่ะ”

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จที่น่าชื่นชมของน้องปีใหม่ที่นอกจากจะตั้งใจฝึกซ้อมแล้ว ยังมีความสุขกับการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ งานนี้แฟนคลับต่างเข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถของคนเก่งของแม่แอฟกันอย่างล้นหลาม

แอฟ ทักษอร ปลื้มน้องปีใหม่คว้ารางวัล
ภาพจาก Instagram : aff_taksaorn
น้องปีใหม่แข่งเต้น
ภาพจาก Instagram : aff_taksaorn
น้องปีใหม่แข่งเต้น-3
ภาพจาก Instagram : aff_taksaorn
น้องปีใหม่แข่งเต้น-2
ภาพจาก Instagram : aff_taksaorn
แอฟ ทักษอร และน้องปีใหม่
ภาพจาก Instagram : aff_taksaorn
แอฟ ทักษอร และน้องปีใหม่-2
ภาพจาก Instagram : aff_taksaorn

 

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โพสต์ที่แชร์โดย aff_taksaorn (@aff_taksaorn)

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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