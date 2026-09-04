สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือน ซื้อทิชชูจากเน็ต ราคาถูก เสี่ยงภูมิแพ้-มะเร็ง แนะดูเลขรหัสก่อนใช้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 14:45 น.
หมอเตือน ซื้อทิชชูจากเน็ต ราคาถูก เสี่ยงภูมิแพ้-มะเร็ง แนะดูเลขรหัสก่อนใช้

หมอเตือน ซื้อทิชชูจากเน็ต ราคาถูก ปนสารฟอกขาว เสี่ยงภูมิแพ้-มะเร็ง แนะดูเลขรหัสก่อนใช้ ย้ำของราคาถูกเกินไปต้องคิดก่อนใช้

“หมอพั้นช์” หรือ พ.ต.ท. น.พ.วรพล เจริญพร แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์ป้องกัน โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก สุขภาพดีไปกับหมอวรพล ถึงความอันตรายของกระดาษทิชชูที่สามารถหาซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ในราคาที่ถูกมาก โดยระบุว่า

ทิชชูราคาถูกที่ได้มาจากสื่อออนไลน์อาจจะแลกมากับโรคร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัว เราเคยเห็นกันไหมในโซเชียลมีเดีย ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่ขายทิชชูกล่องเบ้อเร่อ บาทนึง 10 บาท ต้องบอกว่ามีความอันตรายที่น่ากังวลอยู่

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อันนี้จะไม่บอกว่าประเทศอะไร แต่มีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มที่ขายทิชชูราคาถูก บาทนึง 5 บาท 10 บาท ซองเบ้อเริ่มกล่องใหญ่ ๆ แบบนี้ ต้องบอกว่าเป็นอันตรายที่เราอาจจะมองไม่เห็นและอันตรายมาก ๆ เพราะทิชชูมีหลายเกรด ตั้งแต่แบบสะอาดมาก ๆ ใช้กับผิวหน้า ใช้กับปาก ใช้กับก้นได้ หรือแบบที่เอาไว้ใช้เฉพาะเครื่องของใช้ พาหนะต่าง ๆ ถ้าเป็นทิชชูเกรดต่ำเราจะได้สารผิดปกติไปเยอะมาก

สารฟอกขาว ใช้ปรับสีกระดาษให้เป็นสีขาว ดูปลอดภัย ดูสะอาด แต่สิ่งพวกนี้มีการระคายเคืองเรื้อรังได้ และถ้าสะสมมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้เลย และแน่นอนหลาย ๆ ครั้งเราเห็นกระดาษทิชชูเป็นฝุ่นเป็นขุย พวกนี้หลายครั้งปลิวเข้าไปได้ เราหายใจเข้าไปก็เกิดการภูมิแพ้ เกิดทางเดินหายใจอักเสบได้

มีจุดสังเกตง่าย ๆ ถ้าเกิดว่าเขามีจะมีรหัสอยู่ก็คือ 810 เป็นทิชชูจากเยื่อรีไซเคิล พวกนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับร่างกาย ใช้เช็ดโต๊ะ เช็ดสิ่งของต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นรหัส 808 อันนี้ให้เช็ดตัวได้ เพราะเป็นเยื่อบริสุทธิ์ใยไหม 100% ไม่ใช่การรีไซเคิล ไม่มีสารตกค้าง อันนี้ใช้กับปาก หน้าตา ร่างกายของเราได้

น.พ.วรพล ทิ้งท้ายว่า “แต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาเขียนมาก็ดี ถ้าไม่เขียนมาก็ต้องระวังมาก ๆ และของอะไรที่ถูกเกินไปก็ต้องคิดนิดนึงนะครับ เป็นห่วงกันมากเลย สุขภาพเราไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าเนาะ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 14:45 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 14:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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