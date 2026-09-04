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ส.ท.สาวญี่ปุ่น โต้ข่าวลือ เคยเล่นหนัง AV งัดหลักฐานตั้งครรภ์ ยืนยันความบริสุทธิ์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.ย. 2569 02:32 น.| อัปเดต: 05 ก.ย. 2569 02:33 น.

อดีตอาสาสมัครพรรคเรวะ ชินเซนกุมิ ซึ่งชนะเลือกตั้งซ่อมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคาวางูจิ ออกมาปฏิเสธข่าวลือในโลกออนไลน์ที่อ้างว่าเธอเคยแสดงหนังผู้ใหญ่ ระบุช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก

ซายูริ โอกาโมโตะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคาวางูจิ จังหวัดไซตามะ จากพรรคเรวะ ชินเซนกุมิ ออกมาปฏิเสธข่าวลือในโลกออนไลน์อย่างเด็ดขาด หลังถูกกล่าวหาว่าเคยแสดงในภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ (AV) โดยยืนยันผ่านบัญชี X (Twitter) ของเธอว่า ผู้หญิงในคลิปดังกล่าวไม่ใช่เธออย่างแน่นอน

ต้นตอเกิดจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนำภาพของเธอไปเปรียบเทียบกับภาพหญิงสาวในคลิปเก่าที่อ้างว่าถ่ายทำราวปี 2558 โดยระบุว่ามีลักษณะทางกายภาพหลายอย่างคล้ายกัน จนเกิดการแชร์ต่อเป็นวงกว้าง

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ส.ท.สาวญี่ปุ่น โต้ข่าวลือ เคยเล่นหนัง AV งัดหลักฐานตั้งครรภ์ ยืนยันความบริสุทธิ์

โต้กลับด้วยไทม์ไลน์ – แจงข้อสันนิษฐานเรื่องไฝและรูปร่าง โอกาโมโตะเผยแพร่ข้อความชี้แจงยาวเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 โต้แย้งข้อกล่าวหาใน 2 ประเด็นหลัก:

  • ช่วงปี 2567: เธอทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานการเมือง งานอาสาสมัครของพรรค และการเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง จึงไม่มีเวลาไปรับงานถ่ายทำลักษณะนั้น

  • ช่วงปี 2558 (ปีที่คลิปถูกอ้างถึง): เธอกำลังตั้งครรภ์และคลอดลูกคนแรก มีอาการบวมน้ำตามธรรมชาติของการอุ้มท้อง ซึ่งรูปร่างต่างจากหญิงในคลิปอย่างสิ้นเชิง

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  • นอกจากนี้ เธอยังตอบโต้ประเด็นที่มีการนำตำแหน่งไฝมาเปรียบเทียบ โดยขอร้องไม่ให้มีการตัดต่อหรือบิดเบือนตำแหน่งไฝเพื่อสร้างข่าวเท็จ

คลิปเก่าพุ่งติดอันดับ 1 ตามกระแส ผลกระทบจากข่าวลือทำให้คลิปเก่าความยาวราว 20 นาทีดังกล่าว ถูกดันขึ้นอันดับ 1 ในหมวดหมู่หนึ่งบนแพลตฟอร์มวิดีโอผู้ใหญ่รายใหญ่ของญี่ปุ่น แซงหน้าผลงานใหม่ๆ ในเวลาอันรวดเร็ว สื่อรายงานว่าราคาของคลิปซึ่งตั้งไว้เพียง 300 เยน (ราว 70–80 บาท) กลายเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้คนแห่กดซื้อเพื่อพิสูจน์ตามกระแสข่าว

กระแสสังคมแตกสองฝ่าย – เจ้าตัวกระทบจิตใจหนัก แม้จะออกมาชี้แจงแล้ว แต่กระแสในโซเชียลมีเดียยังคงถกเถียงอย่างหนัก:

  • ฝ่ายกดดัน: ยังคงไม่เชื่อ และเรียกร้องให้เธอฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ขณะที่บางส่วนเริ่มเรียกร้องให้เธอลาออกหรือล่าชื่อถอดถอน

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  • ฝ่ายเห็นใจ: มองว่านี่คือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyberbullying) และการล่าแม่มดที่เกินขอบเขต รวมถึงมีการเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหญิง

โอกาโมโตะยอมรับว่า ข่าวเท็จและถ้อยคำหมิ่นประมาทที่ถาโถมเข้ามาต่อเนื่องทำให้เธออ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจจนเรี่ยวแรงหายไปทั้งหมด และเตรียมเข้าพบแพทย์ด้านจิตเวชเพื่อรักษาตัว ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาทั้งหมดเกิดจากการจับผิดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยัน และเจ้าตัวได้ปฏิเสธมาโดยตลอด

ส.ท.สาวญี่ปุ่น โต้ข่าวลือ เคยเล่นหนัง AV งัดหลักฐานตั้งครรภ์ ยืนยันความบริสุทธิ์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.ย. 2569 02:32 น.| อัปเดต: 05 ก.ย. 2569 02:33 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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