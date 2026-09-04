หวยลาว
ตรวจหวยลาว 4/9/69 เช็กเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังงวดวันศุกร์
ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 4 กันยายน 2569 รางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาวย้อนหลังงวดวันศุกร์
กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 ในช่วงค่ำวันนี้ ผู้ที่รอลุ้นผลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการหมุนวงล้อได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น สามารถตรวจผล หวยลาว 4/9/69 ได้ครบทุกหมวด ตั้งแต่เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว โดยผลรางวัลจะอัปเดตทันทีหลังประกาศอย่างเป็นทางการ
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ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 4/9/69
ผลหวยลาวพัฒนา 4/9/69
- เลข 6 ตัว : 304187
- เลข 5 ตัว : 04187
- เลข 4 ตัว : 4187
- เลข 3 ตัว : 187
- เลข 2 ตัว : 87
- เลข 1 ตัว : 7
สำหรับผู้ที่ต้องการดูแนวทางจากผลรางวัลที่ผ่านมา สามารถตรวจสถิติหวยลาวย้อนหลังในงวดที่ตรงกับวันศุกร์ได้ด้านล่าง โดยรวบรวมผลตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2569
สถิติหวยลาวย้อนหลังวันศุกร์
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|21/8/69
|0623
|623
|23
|3
|21/8/69
|0253
|253
|53
|3
|14/8/69
|7941
|941
|41
|1
|7/8/69
|7677
|677
|77
|7
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
|24/4/69
|3079
|079
|79
|9
|17/4/69
|5079
|079
|79
|9
|10/4/69
|0389
|389
|89
|9
|3/4/69
|7049
|049
|49
|9
|27/3/69
|7449
|449
|49
|9
|20/3/69
|4798
|798
|98
|8
|13/3/69
|3786
|786
|86
|6
|6/3/69
|2926
|926
|26
|6
|27/2/69
|2571
|571
|71
|1
|20/2/69
|1955
|955
|55
|5
|13/2/69
|6668
|668
|68
|8
|6/2/69
|7430
|430
|30
|0
|30/1/69
|7039
|039
|39
|9
|23/1/69
|8401
|401
|01
|1
|16/1/69
|4182
|182
|82
|2
|9/1/69
|0905
|905
|05
|5
|2/1/69
|3626
|626
|26
|6
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