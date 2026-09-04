หวยลาว

ตรวจหวยลาว 4/9/69 เช็กเลข 6 ตัว สถิติย้อนหลังงวดวันศุกร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 20:26 น.
หวยลาวพัฒนา 4 กันยายน 2569

ตรวจหวยลาวพัฒนาวันนี้ 4 กันยายน 2569 รางวัลเลข 6 ตัว พร้อมสถิติหวยลาวย้อนหลังงวดวันศุกร์

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 ในช่วงค่ำวันนี้ ผู้ที่รอลุ้นผลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการหมุนวงล้อได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

หลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น สามารถตรวจผล หวยลาว 4/9/69 ได้ครบทุกหมวด ตั้งแต่เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว โดยผลรางวัลจะอัปเดตทันทีหลังประกาศอย่างเป็นทางการ

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ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 4/9/69

ผลหวยลาวพัฒนา 4/9/69

  • เลข 6 ตัว : 304187
  • เลข 5 ตัว : 04187
  • เลข 4 ตัว : 4187
  • เลข 3 ตัว : 187
  • เลข 2 ตัว : 87
  • เลข 1 ตัว : 7

สำหรับผู้ที่ต้องการดูแนวทางจากผลรางวัลที่ผ่านมา สามารถตรวจสถิติหวยลาวย้อนหลังในงวดที่ตรงกับวันศุกร์ได้ด้านล่าง โดยรวบรวมผลตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2569

สถิติหวยลาวย้อนหลังวันศุกร์

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
21/8/69 0623 623 23 3
21/8/69 0253 253 53 3
14/8/69 7941 941 41 1
7/8/69 7677 677 77 7
31/7/69 3290 290 90 0
24/7/69 2561 561 61 1
17/7/69 4604 604 04 4
10/7/69 0277 277 77 7
3/7/69 0392 392 92 2
26/6/69 1577 577 77 7
19/6/69 4240 240 40 0
12/6/69 5060 060 60 0
5/6/69 2469 469 69 9
29/5/69 2722 722 22 2
22/5/69 3763 763 63 3
15/5/69 7095 095 95 5
8/5/69 7877 877 77 7
24/4/69 3079 079 79 9
17/4/69 5079 079 79 9
10/4/69 0389 389 89 9
3/4/69 7049 049 49 9
27/3/69 7449 449 49 9
20/3/69 4798 798 98 8
13/3/69 3786 786 86 6
6/3/69 2926 926 26 6
27/2/69 2571 571 71 1
20/2/69 1955 955 55 5
13/2/69 6668 668 68 8
6/2/69 7430 430 30 0
30/1/69 7039 039 39 9
23/1/69 8401 401 01 1
16/1/69 4182 182 82 2
9/1/69 0905 905 05 5
2/1/69 3626 626 26 6

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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