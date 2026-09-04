“ณัฐวุฒิ” เดือดผลัก “สมชัย” ร่วงตกจากจักรยาน หน้า สน. ลั่นไม่กลัวคดีทำร้ายร่างกาย
เดือนหน้า สน. ณัฐวุฒิ” เดือดผลัก สมชัย อดีต กกต. ร่วงตกจากจักรยาน ลั่นไม่กลัวคดีทำร้ายร่างกาย ด้านนายสมชัยเผยดำเนินคดีถึงที่สุด
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางไปที่ สน.ทองหล่อ ตามเวลานัดหมาย เพื่อแจ้งความเอาผิดกับ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม อดีตอนุกรรมการวินิจฉัย ฯ ชุดที่ 12
ซึ่งในจังหวะที่นายสมชัยมาถึงหน้า สน.ทองหล่อ นายณัฐวุฒิ ก็ได้ตรงเข้ามาขับจักรยานของนายสมชัยแล้วได้มีการปะทะคารมกัน โดย “ไปไหน มึงไปไหน มึงจะไปไหน” ก่อนจะผลักจักรยานของนายสมชัย ทำให้นายสมชัยร่วงลงไปนอนบนพื้นถนน ท่ามกลางความตกใจของผู้สื่อข่าวในพื้นที่
นายสมชัยที่ยังอยู่บนพื้นก็ได้ชี้บอก “ทำร้ายร่างกายนะครับ” ทางนายณัฐวุฒิ ก็โต้กลับว่า “ทำร้ายอะไร? พร้อมเจอมึง เดี๋ยวมึงเจอคนอย่างกู วันนี้มาขอหมายจับมึง กูรอมึงอยู่” ซึ่งนักข่าวรายหนึ่งได้พูดกลับไปว่า “ทำแบบนี้ไม่มีวุฒิภาวะเลย พี่เคยเป็นถึงทนายความนะ“ แต่นายณัฐวุฒิไม่ยอมหยุดและชี้หน้านักข่าวและถามว่า “มึงเป็นใคร มึงเป็นกลางหน่อย” ก่อนที่จะถูกต่อว่า ซึ่งนายณัฐวุฒิรีบขอโทษทันที พร้อมยกมือไหว้ ซึ่งผู้สื่อข่าวคนเดิมก็บอกว่า “พี่อย่ามาชี้หน้าแบบนี้นะ”
ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาเข้าควบคุมสถานการณ์ ซึ่งนายณัฐวุฒิ ภายหลังจากที่ย้ำว่าไม่กลัว จะแจ้งความเลยก็ได้ ไม่กลัว พร้อมได้เรียกนายสมชัยว่า “ตุ๊ด” ก่อนเจ้าหน้าที่จะคุมตัวเข้า สน.
ขณะที่ นายสมชัยมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำไปเพื่อข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัวและต้องการให้ยุติการเคลื่อนไหวต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการกระทำที่ขาดการยับยั้งชั่งใจ โดยลงมือในสถานที่ราชการและต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นายสมชัยให้ความเห็นว่าขอให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินจากหลักฐานภาพและเสียงของสื่อมวลชน พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่ยอมความเพื่อให้กรณีนี้เป็นบทเรียน และต้องการให้ตนเองเป็นคนสุดท้ายที่ต้องเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้
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