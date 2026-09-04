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เว็บแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 เปิดชื่อใหม่ “แกไม่รอดแน่” หลังเว็บเดิมหาย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 14:26 น.
เว็บแฉโกงสอบท้องถิ่น 68 เปิดชื่อใหม่ "แกไม่รอดแน่" หลังเว็บเดิมหาย
karemairodnare.vercel.app/

จากเว็บไซต์ “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” กำเนิดใหม่ในชื่อเว็บ “แกไม่รอดแน่” หลังบัญชี Godd Dam หายจากออนไลน์ พร้อมปรับหน้าตาและระบบค้นหาให้ใช้งานง่ายขึ้น

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลผู้เข้าสอบท้องถิ่นที่พบการแก้ไขคะแนนกลับมาออนไลน์อีกครั้งในชื่อ Karemairodnare หรือ แกไม่รอดแน่ หลังเว็บไซต์เดิม ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68 และบัญชี Godd Dam ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2569

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ใหม่นำข้อมูลสำรองจากฐานข้อมูลเดิมมาสานต่อ พร้อมออกแบบหน้าเว็บใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้น ผู้ใช้สามารถค้นหาและจัดเรียงรายชื่อตามจังหวัด อำเภอ หน่วยงาน และตัวอักษร ก ถึง ฮ รวมถึงมีระบบสุ่มรายชื่อจากฐานข้อมูล

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เว็บไซต์แฉคนโกงมาใหม่พร้อมสถานะของชื่อคนโกง
karemairodnare.vercel.app/

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 ผู้ใช้งานพบว่าเว็บไซต์ “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” เข้าใช้งานไม่ได้ ขณะเดียวกันบัญชีเฟซบุ๊ก Godd Dam ผู้พัฒนาเว็บไซต์ก็ไม่สามารถค้นหาได้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเว็บไซต์และบัญชีหยุดใช้งานเพราะเหตุใด

ก่อนหน้านี้ Godd Dam นำข้อมูลจากชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทยมาจัดทำเว็บไซต์ “ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68” เพื่อให้ประชาชนค้นข้อมูลผู้เข้าสอบท้องถิ่นปี 2568 ที่พบความผิดปกติของคะแนน เว็บไซต์แสดงทั้งชื่อ หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด และจำนวนคะแนนที่เพิ่มขึ้น

ฐานข้อมูลเดิมมี 3,966 รายชื่อ ครอบคลุม 75 จังหวัด และมีคะแนนที่ถูกปรับเพิ่มรวมประมาณ 148,954 คะแนน บางรายชื่อได้รับสถานะเชิงล้อเลียนว่า “เตรียมไปฮ่องกง” เว็บไซต์ยังเพิ่มระบบค้นหาและข้อมูลสถานที่บรรจุอย่างต่อเนื่องก่อนจะเข้าใช้งานไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 3,966 รายชื่อเป็นจำนวนที่เว็บไซต์รวบรวมไว้ ไม่ใช่จำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนทั้งหมดตามข้อมูลทางการ

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แสดงผลหน้าจังหวัด
karemairodnare.vercel.app/

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ กสถ. สรุปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ว่า มีผู้เข้าสอบจริง 279,949 คน และพบผู้ที่มีการแก้ไขคะแนน 5,925 คน ในจำนวนนี้ 5,145 คนเดิมสอบไม่ผ่านแต่คะแนนถูกเพิ่มจนผ่าน ส่วนอีก 774 คนสอบผ่านอยู่แล้วแต่ยังพบการเพิ่มคะแนน

ดังนั้น รายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ควรเรียกว่า ผู้เข้าสอบที่อยู่ในชุดข้อมูลการแก้ไขคะแนน ไม่ควรสรุปว่าทุกรายถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้ว เพราะหน่วยงานรัฐยังต้องตรวจสอบความรับผิดของแต่ละคนตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งข้อมูลผู้มีการเพิ่มคะแนน 5,925 คนให้ ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง. บก.ปปป. และ DSI ตรวจสอบต่อแล้ว

สำหรับ Godd Dam จนถึงวันที่ 4 กันยายน ยังไม่มีคำชี้แจงว่าเจ้าตัวปิดบัญชีเอง ถูกแพลตฟอร์มระงับ หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ส่วนเว็บไซต์ “Karemairodnare” เป็นการสานต่อข้อมูลเดิมโดยผู้พัฒนารายใหม่ ทำให้ฐานข้อมูลที่หายไปพร้อมเว็บไซต์เดิมกลับมาเปิดให้ค้นหาอีกครั้ง

สถานะคนโกงสอบท้องถิ่น68
karemairodnare.vercel.app/

ทีมงาน The Thaiger ทดลองใช้งานเว็บไซต์ใหม่พบว่า ผู้พัฒนาเพิ่มรายละเอียดของแต่ละรายชื่อมากกว่าเว็บไซต์เดิม นอกจากชื่อ จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานแล้ว ระบบยังระบุเอกสารต้นทางและหน้าที่พบชื่อ เช่น ไฟล์ PDF ของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลกลับไปยังเอกสารที่นำมาใช้สร้างฐานข้อมูลได้

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เว็บไซต์ยังแสดงหัวข้อ สถานะตามเอกสาร พร้อมข้อความ “เตรียมไปฮ่องกง” ซึ่งเป็นถ้อยคำเชิงล้อเลียนที่ใช้กับรายชื่อในชุดข้อมูล โดยหน้าเว็บระบุเองว่า รายการในชุดข้อมูลนั้นมีสถานะเดียวกันทั้งหมด จึงไม่ได้ใช้สถานะนี้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างบุคคล

ตัวอย่างที่ The Thaiger ตรวจสอบเป็นข้อมูลในจังหวัดนครปฐม หน้าเว็บระบุหน่วยงานและพื้นที่ พร้อมอ้างอิงกลับไปยังไฟล์ 58_นครปฐม.pdf หน้า 2 ทำให้ผู้ใช้สามารถรู้ได้ว่ารายชื่อนั้นมาจากเอกสารใด ไม่ได้แสดงเพียงชื่อแบบฐานข้อมูลลอย ๆ

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ที่มา : เกมถูกบอกด้วย: เปิดตัวเว็บไซต์ ไม่รอดแล้วเก่งทิพย์68

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 14:26 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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