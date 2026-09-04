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ทนายตั้ม ตอบแล้วดื่มฉี่ 71 แก้วหรือยัง สวนคนทวงสัญญา ไม่รู้กฎหมายไทย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 14:14 น.
ทนายตั้ม ษิทรา โต้คนทวงสัญญาดื่มปัสสาวะ

ทนายตั้ม ตอบกลับชาวเน็ตทวงสัญญาดื่มปัสสาวะ 71 แก้ว สวนคนไม่รู้ตามกฎหมาย ต้องรอให้คำพิพากษาถึงที่สุดก่อน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด นำเอกสารมายื่นคำร้องต่อนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบเงินบริจาคและการใช้จ่ายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ งานนี้เจ้าตัวปรากฏตัวในชุดสูทสีแดง เผยว่าวันนี้ตนคือ ตั้ม จอมพลัง

หลังชื่อของทนายตั้มกลับมาครองพื้นที่หน้าสื่ออีกครั้ง ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับคำท้าของทนายตั้งที่เคยกล่าวไว้ว่าจะดื่มปัสสาวะ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2567 นายสนธิ ลิ้มทองกุล เปิดประเด็นตรวจสอบเงิน 71 ล้านบาทของมาดามอ้อย ฝั่งทนายตั้มยืนยันว่าเป็นเงินที่ได้จากการให้โดยเสน่หา ไม่ใช่การฉ้อโกงอย่างแน่นอน พร้อมประกาศกร้าวว่าหากฝ่ายใดแพ้คดีต้องดื่มปัสสาวะ 71 แก้ว

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ต่อมา 11 มิถุนายน 2569 ศาลอาญามีคำพิพากษาชั้นต้นให้ทนายตั้มมีความผิดฐานฉ้อโกงและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ สั่งชดใช้ค่าเสียหายกว่า 72.5 ล้านบาทและดอกเบี้ย และลงโทษจำคุกรวม 5 ปี 12 เดือน

หลังคำพิพากษานายษิทรายื่นประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 1 ล้านบาท เพื่อสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์จึงเพิ่มคำท้าจากเดิมดื่มปัสสาวะ 71 แก้วเป็น 142 แก้ว

ล่าสุด ทนายตั้ม ษิทรา ออกมาโต้กลับประเด็นดังกล่าว ผ่านเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ระบุว่า “ไอ่พวกนี้นี่ กฎหมายไทย ต้องรอให้คำพิพากษาถึงที่สุดก่อนเข้าใจมั้ย ไม่รู้กฎหมายกันล่ะซิ ต้องติดตามรายการ The Legal Wolf ที่บ้านแดง @SittraLaw ที่นี่มีความรู้ให้มากมาย ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ ระหว่างนี้ให้แป๊ะกระดกรอไปพลาง ๆ ก่อนนะ”

ทนายตั้ง ตอบคนสงสัยกินเยี่ยว 71 แก้วรึยัง
ภาพจาก Facebook : ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ

ทนายตั้ม

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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