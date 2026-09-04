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ประวัติ พระวชิรสิทธิโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระนักพุทธจิตวิทยา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 13:43 น.
ประวัติ พระวชิรสิทธิโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระนักพุทธจิตวิทยา
FB/วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

รู้จัก พระวชิรสิทธิโสภณ หรือ พระมหาพิศุทธิ์ วิสุทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พระนักวิปัสสนาและจิตวิทยาแนวพุทธ ผู้ทำงานเยียวยาจิตใจผู้ป่วย ก่อนรับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

พระวชิรสิทธิโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระภิกษุที่มีบทบาททั้งด้านวิปัสสนากรรมฐาน พุทธจิตวิทยา และการดูแลจิตใจผู้ป่วยกับครอบครัว ล่าสุดได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เมื่อเดือนกันยายน 2569

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน 37 รูป โดยลำดับที่ 27 ระบุว่า พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ พิศุทธิ์ เปรียญธรรม 4 ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า “พระวชิรสิทธิโสภณ”

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ประวัติและการศึกษา

พระวชิรสิทธิโสภณ มีชื่อเดิมว่า พิศุทธิ์ อังสุปาลี ฉายา วิสุทฺโธ โดยเอกสารของมหาเถรสมาคมในปี 2568 ระบุว่า ขณะนั้นมีอายุ 43 ปี พรรษา 19

ด้านการศึกษาสายสามัญ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อปี 2543 ก่อนเข้าศึกษาต่อและสำเร็จปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2548

หลังจบปริญญาตรี ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาในปี 2558 สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 4 ประโยค

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พระวชิรสิทธิโสภณศึกษาต่อยอดด้านจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาหลายแขนง ทั้งกระบวนการสุนทรียสนทนา การให้คำปรึกษาแนวพุทธ การโค้ชชีวิต การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และจิตบำบัดตามแนวทางซาเทียร์ หรือ Satir Model

นอกจากนี้ยังผ่านหลักสูตรเวชภาวนา The Monk as Coach หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ จึงสามารถนำความรู้ทางพระพุทธศาสนามาเชื่อมกับกระบวนการดูแลจิตใจในรูปแบบที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ง่ายขึ้น

ท่านเคยอธิบายแนวทางการทำงานไว้ว่า พระอาสาไม่ได้ทำหน้าที่รักษาความเจ็บป่วยทางร่างกาย แต่เป็นส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยและญาติที่กำลังเผชิญความทุกข์ทางใจ โดยนำหลักธรรมมาประยุกต์ร่วมกับกระบวนการทางจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ

พระวชิรสิทธิโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
FB/วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

งานอาสาเยียวยาผู้ป่วยและครอบครัว

อีกบทบาทสำคัญของพระวชิรสิทธิโสภณ คือการทำงานในฝ่ายวิชาการของกลุ่มอาสาคิลานธรรม พร้อมเป็นวิทยากรและพระจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วย ดูแลจิตใจญาติ รวมถึงช่วยเหลือครอบครัวที่เผชิญการสูญเสีย

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โครงการที่เคยร่วมดำเนินงาน ได้แก่ ธรรมะข้างเตียง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คลินิกธรรมะรักษาใจ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คลินิกพระคุณเจ้า โรงพยาบาลศิริราช และโครงการธรรมสุขใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ท่านยังร่วมกิจกรรม “นำบุญสู่ลูกน้อย” เพื่อดูแลครอบครัวที่สูญเสียลูก เปิดพื้นที่ให้สมาชิกครอบครัวได้ทำบุญ อุทิศกุศล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับการเยียวยาจิตใจร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์

พระวชิรสิทธิโสภณมีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในหลายสถาบัน เคยเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สุขภาพ ความเจ็บป่วย และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ผลงานด้านการสอนครอบคลุมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตลอดจนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

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ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านทำหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงให้นิสิตที่ฝึกดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเชิงพุทธ และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ คณะมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมและกรรมการกำกับห้องสอบบาลีสนามหลวงที่วัดสระเกศ

เส้นทางสมณศักดิ์และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เส้นทางสมณศักดิ์เริ่มจากการได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมของพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในราชทินนาม “พระครูสิทธิสรกิจ” เมื่อปี 2560

เอกสารมหาเถรสมาคมลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร รับผิดชอบงานฝ่ายสาธารณูปการ

ต่อมาในปี 2569 ได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมในราชทินนาม “พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ” ก่อนรับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า “พระวชิรสิทธิโสภณ” ในปีเดียวกัน

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สมณศักดิ์พระวชิรสิทธิโสภณเป็นตำแหน่งเกียรติยศในลำดับพระราชาคณะ ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศเป็นหน้าที่ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ภายในพระอาราม ซึ่งท่านยังคงปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับงานสอนธรรมะ งานวิชาการ และการเยียวยาจิตใจผู้ป่วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 ก.ย. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 04 ก.ย. 2569 13:43 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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